18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
496
588.01
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.02.2026, 17:48

Пес, который 10 лет просидел у могилы хозяина, вдохновил парламентариев на новый закон

Новости Мира 0 349

В штате Сан-Паулу в Бразилии был принят необычный закон, вдохновленный историей верного пса, который десять лет провел рядом с могилой своего хозяина. Как сообщает Би-би-си, этот случай подчеркнул важность эмоциональной связи между людьми и их домашними животными, что легло в основу законодательной инициативы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: соцсети
Фото: соцсети

История Боба Ковейро: верность, проверенная временем

Собаку по кличке Боб Ковейро хозяева не раз пытались забрать домой, однако пес неизменно возвращался на кладбище в городе Табоан-да-Серра, рядом с могилой своего владельца — бывшего смотрителя кладбища.

Чтобы облегчить жизнь животного, местные власти построили ему отдельную будку на территории кладбища. С этого момента Боб стал постоянным участником похоронных процессий, где своим присутствием утешал скорбящих родственников и посетителей.

Память о Бобе: памятник и признание важности животных

В 2021 году Боба сбила машина. Несмотря на трагический инцидент, родственники хозяина и активисты защитили память о собаке, установив ему памятник рядом с могилой владельца. Этот жест на тот момент считался необычным, поскольку юридически размещение останков домашних животных на кладбищах не было официально разрешено.

Закон «О Бобе Ковейро»: признание эмоциональной связи

Новый закон, получивший название «О Бобе Ковейро», вступил в силу на этой неделе в штате Сан-Паулу. Основные положения документа:

  • Размещение останков домашних животных в семейных могилах теперь официально разрешено.

  • Закон признает эмоциональную связь между людьми и их питомцами как важный фактор, учитываемый в похоронных ритуалах.

  • Санитарные нормы: местные службы обязаны следить за соблюдением правил гигиены и безопасности при размещении животных на кладбище.

Таким образом, пример Боба Ковейро стал символом уважения к питомцам и лег на законодательный уровень, изменив подход к уходу за животными после их смерти.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь