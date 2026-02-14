Пес, который 10 лет просидел у могилы хозяина, вдохновил парламентариев на новый закон

В штате Сан-Паулу в Бразилии был принят необычный закон, вдохновленный историей верного пса, который десять лет провел рядом с могилой своего хозяина. Как сообщает Би-би-си, этот случай подчеркнул важность эмоциональной связи между людьми и их домашними животными, что легло в основу законодательной инициативы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: соцсети

История Боба Ковейро: верность, проверенная временем

Собаку по кличке Боб Ковейро хозяева не раз пытались забрать домой, однако пес неизменно возвращался на кладбище в городе Табоан-да-Серра, рядом с могилой своего владельца — бывшего смотрителя кладбища.

Чтобы облегчить жизнь животного, местные власти построили ему отдельную будку на территории кладбища. С этого момента Боб стал постоянным участником похоронных процессий, где своим присутствием утешал скорбящих родственников и посетителей.

Память о Бобе: памятник и признание важности животных

В 2021 году Боба сбила машина. Несмотря на трагический инцидент, родственники хозяина и активисты защитили память о собаке, установив ему памятник рядом с могилой владельца. Этот жест на тот момент считался необычным, поскольку юридически размещение останков домашних животных на кладбищах не было официально разрешено.

Закон «О Бобе Ковейро»: признание эмоциональной связи

Новый закон, получивший название «О Бобе Ковейро», вступил в силу на этой неделе в штате Сан-Паулу. Основные положения документа:

Размещение останков домашних животных в семейных могилах теперь официально разрешено.

Закон признает эмоциональную связь между людьми и их питомцами как важный фактор, учитываемый в похоронных ритуалах.

Санитарные нормы: местные службы обязаны следить за соблюдением правил гигиены и безопасности при размещении животных на кладбище.

Таким образом, пример Боба Ковейро стал символом уважения к питомцам и лег на законодательный уровень, изменив подход к уходу за животными после их смерти.