Алексей Навальный отравлен ядом редкой эквадорской лягушки – СМИ

Сразу пять европейских государств заявили о результатах независимых исследований, которые могут пролить свет на обстоятельства гибели российского политика Алексей Навальный. По данным СМИ, в его биоматериалах обнаружен редкий и крайне токсичный природный яд — эпибатидин, извлекаемый из кожи южноамериканской лягушки, сообщает Lada.kz.
О выводах лабораторий сообщает издание The Insider. Как уточняется, анализ проводился специалистами из нескольких стран, а официальное заявление ожидается в рамках международного форума в Германии.
По информации источника, к изучению образцов были привлечены лаборатории из:
Великобритании
Швеции
Франции
Германии
Нидерландов
Как утверждается, биоматериалы были вывезены семьей политика после его гибели. Далее образцы прошли независимую экспертизу в разных научных центрах.
Сообщается, что лабораторные анализы, выполненные независимо друг от друга, выявили наличие эпибатидина — сверхтоксичного алкалоида, ранее не фигурировавшего в подобных расследованиях.
Представители стран, как ожидается, выступят с совместным заявлением во время Мюнхенская конференция по безопасности, которая проходит в Германии и традиционно собирает мировых политиков, дипломатов и экспертов по вопросам глобальной безопасности.
Обнаруженное вещество — эпибатидин — представляет собой хлорированный алкалоид природного происхождения. Он извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза вида Epipedobates tricolor, обитающей в Эквадоре.
Впервые эпибатидин был выделен в 1974 году американским химиком Джоном Дейли.
Полная структура соединения была установлена только в 1992 году.
Изначально вещество изучалось в научных целях из-за его выраженного анальгетического эффекта.
Однако впоследствии стало очевидно, что терапевтическое применение эпибатидина крайне затруднено из-за его высокой токсичности.
Эпибатидин относится к группе мощных нейротоксинов. Его воздействие направлено на:
никотиновые ацетилхолиновые рецепторы;
мускариновые ацетилхолиновые рецепторы.
Эти рецепторы играют ключевую роль в:
передаче нервных импульсов,
восприятии болевых сигналов,
регуляции двигательной активности,
функционировании дыхательной системы.
Воздействие эпибатидина может вызывать:
стремительное онемение тела;
прогрессирующий паралич;
нарушение двигательной функции;
угнетение дыхательного центра.
При достижении критической дозировки паралич дыхательной мускулатуры способен привести к остановке дыхания и летальному исходу.
Информация о результатах исследований вызвала широкий международный резонанс. Если данные лабораторий будут официально подтверждены, это может стать одним из самых громких заявлений в рамках нынешней Мюнхенская конференция по безопасности.
Пока официальные структуры не опубликовали итоговых документов, журналистские данные остаются предметом обсуждения и проверки. Однако сам факт привлечения сразу нескольких государств к независимому анализу придает ситуации дополнительный международный масштаб.
На текущий момент:
сообщается о результатах исследований пяти стран;
речь идет о выявлении редкого природного нейротоксина;
ожидается совместное публичное заявление представителей государств;
детали официальных заключений пока не обнародованы.
История продолжает развиваться, и дальнейшие заявления международных экспертов могут существенно повлиять на политическую повестку.
Комментарии1 комментарий(ев)