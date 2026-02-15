18+
14.02.2026, 19:50

Алексей Навальный отравлен ядом редкой эквадорской лягушки – СМИ

Новости Мира

Сразу пять европейских государств заявили о результатах независимых исследований, которые могут пролить свет на обстоятельства гибели российского политика Алексей Навальный. По данным СМИ, в его биоматериалах обнаружен редкий и крайне токсичный природный яд — эпибатидин, извлекаемый из кожи южноамериканской лягушки, сообщает Lada.kz. 

Фото: news.ru
Фото: news.ru

О выводах лабораторий сообщает издание The Insider. Как уточняется, анализ проводился специалистами из нескольких стран, а официальное заявление ожидается в рамках международного форума в Германии.

Исследование в пяти странах: что заявили журналисты

По информации источника, к изучению образцов были привлечены лаборатории из:

  • Великобритании

  • Швеции

  • Франции

  • Германии

  • Нидерландов

Как утверждается, биоматериалы были вывезены семьей политика после его гибели. Далее образцы прошли независимую экспертизу в разных научных центрах.

Сообщается, что лабораторные анализы, выполненные независимо друг от друга, выявили наличие эпибатидина — сверхтоксичного алкалоида, ранее не фигурировавшего в подобных расследованиях.

Представители стран, как ожидается, выступят с совместным заявлением во время Мюнхенская конференция по безопасности, которая проходит в Германии и традиционно собирает мировых политиков, дипломатов и экспертов по вопросам глобальной безопасности.

Что такое эпибатидин: редкий и крайне опасный нейротоксин

Обнаруженное вещество — эпибатидин — представляет собой хлорированный алкалоид природного происхождения. Он извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза вида Epipedobates tricolor, обитающей в Эквадоре.

История открытия вещества

  • Впервые эпибатидин был выделен в 1974 году американским химиком Джоном Дейли.

  • Полная структура соединения была установлена только в 1992 году.

  • Изначально вещество изучалось в научных целях из-за его выраженного анальгетического эффекта.

Однако впоследствии стало очевидно, что терапевтическое применение эпибатидина крайне затруднено из-за его высокой токсичности.

Механизм действия: как яд влияет на организм

Эпибатидин относится к группе мощных нейротоксинов. Его воздействие направлено на:

  • никотиновые ацетилхолиновые рецепторы;

  • мускариновые ацетилхолиновые рецепторы.

Эти рецепторы играют ключевую роль в:

  • передаче нервных импульсов,

  • восприятии болевых сигналов,

  • регуляции двигательной активности,

  • функционировании дыхательной системы.

Последствия отравления

Воздействие эпибатидина может вызывать:

  • стремительное онемение тела;

  • прогрессирующий паралич;

  • нарушение двигательной функции;

  • угнетение дыхательного центра.

При достижении критической дозировки паралич дыхательной мускулатуры способен привести к остановке дыхания и летальному исходу.

Международный резонанс и возможные заявления

Информация о результатах исследований вызвала широкий международный резонанс. Если данные лабораторий будут официально подтверждены, это может стать одним из самых громких заявлений в рамках нынешней Мюнхенская конференция по безопасности.

Пока официальные структуры не опубликовали итоговых документов, журналистские данные остаются предметом обсуждения и проверки. Однако сам факт привлечения сразу нескольких государств к независимому анализу придает ситуации дополнительный международный масштаб.

Что известно на данный момент

На текущий момент:

  • сообщается о результатах исследований пяти стран;

  • речь идет о выявлении редкого природного нейротоксина;

  • ожидается совместное публичное заявление представителей государств;

  • детали официальных заключений пока не обнародованы.

История продолжает развиваться, и дальнейшие заявления международных экспертов могут существенно повлиять на политическую повестку.

Комментарии

1 комментарий(ев)
kolu411
kolu411
Срочно объявить санкции против Эквадорских лягушек и заблокировать их счета во всех банках!!!
14.02.2026, 17:06
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

