«Огромное поражение президента». Верховный суд США отменил знаменитые пошлины Трампа

Дональд Трамп столкнулся с одним из самых серьезных юридических поражений за время своего второго президентского срока. Верховный суд США признал незаконными большинство введенных им торговых пошлин, постановив, что глава государства превысил свои полномочия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Mark Schiefelbein/AP

Решение стало не только юридическим прецедентом, но и фактором, способным изменить переговорные позиции Вашингтона на мировой арене.

Почему суд отменил пошлины

Шестью голосами против трех судьи постановили: президент не вправе вводить импортные тарифы, опираясь на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

В решении указано, что данный закон:

не предоставляет президенту права устанавливать пошлины для борьбы с чрезвычайными ситуациями,

не может служить основанием для тарифной политики, связанной с торговым дефицитом или наркотрафиком,

не отменяет конституционную норму, согласно которой право вводить пошлины принадлежит Конгрессу.

Председатель суда Джон Робертс подчеркнул: Белый дом пытался использовать чрезвычайные полномочия без ограничений по срокам и масштабам, что выходит за рамки закона.

Какие тарифы отменены

Под действие решения попали практически все пошлины, введенные Трампом в рамках его масштабной торговой стратегии, включая меры против:

Китая,

Индии,

стран Европейского союза,

а также тарифы, связанные с закупкой российской нефти.

В то же время сохраняются пошлины на импорт стали и алюминия.

«Огромное поражение» для президента

Профессор права Американского университета Стивен Владек в эфире CNN назвал решение «огромным поражением» для Трампа. По его словам, это первое дело, связанное со второй администрацией президента, которое суд рассмотрел по существу, а не в формате экстренного ходатайства.

Эксперты отмечают: вердикт ограничивает возможности Белого дома использовать чрезвычайные законы для проведения масштабной торговой политики.

Эмоциональная реакция Трампа

По данным источников CNN, президент узнал о решении суда во время завтрака с губернаторами и резко отреагировал на новость. Позже на пресс-конференции он назвал вердикт «крайне разочаровывающим» и обвинил судей в непатриотичности.

При этом Трамп поблагодарил троих судей, выступивших против отмены пошлин, и заявил, что готов к такому исходу.

Новый глобальный тариф — 10% для всех

Практически сразу после решения суда Трамп объявил о введении нового универсального тарифа в 10% для всех стран.

Президент сослался на раздел 122 Закона о торговле 1974 года, который позволяет:

временно вводить до 15% надбавки к импорту,

устанавливать тарифы сроком до 150 дней при проблемах с платежным балансом.

Позже в соцсети Truth Social он сообщил, что подписал соответствующий указ в Овальном кабинете. Новые пошлины должны вступить в силу 24 февраля и действовать 150 дней.

Президентский «план Б»

Еще осенью 2025 года Трамп допускал вероятность отмены пошлин и заявлял о необходимости «плана номер два».

Директор Национального экономического совета Кевин Хассет в интервью Fox News подтвердил, что администрация подготовила детальный запасной сценарий.

Возможные инструменты:

раздел 122 Закона о торговле 1974 года — временные тарифы до 15%;

раздел 301 — меры против стран, практикующих «нечестную» торговлю.

Таким образом, Белый дом намерен оперативно восстановить часть тарифного давления, пусть и на иной правовой основе.

Возможный возврат $175 млрд

По данным Reuters, решение суда может обязать правительство вернуть бизнесу более $175 млрд, собранных в виде пошлин.

Для сравнения:

бюджет Министерства транспорта США на 2025 год — $127,6 млрд;

бюджет Министерства юстиции — $44,9 млрд.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что администрация способна компенсировать эти суммы без серьезных проблем.

Экономист JPMorgan Chase & Co. Майкл Фероли в комментарии Bloomberg отметил, что возврат средств может стимулировать экономику — при условии, что бизнес направит деньги в оборот. Однако он предупредил: дефицит бюджета может вырасти с 6,1% до 6,6% ВВП.

Последствия для внешней политики

Эксперты полагают, что решение суда ослабляет переговорные позиции США в торговых спорах.

Отмена пошлин может:

усилить позиции Китая и ЕС,

снизить давление на Индию и Канаду,

временно ослабить инструменты экономического воздействия Вашингтона.

В то же время Белый дом демонстрирует готовность быстро компенсировать потери новыми механизмами.

Итог

Решение Верховного суда стало серьезным юридическим и политическим ударом по тарифной стратегии Трампа. Однако президент оперативно перешел к альтернативным инструментам, объявив о введении глобального 10-процентного тарифа.

Теперь ключевой вопрос — удастся ли администрации удержать контроль над торговой политикой и избежать масштабных бюджетных последствий.