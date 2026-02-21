Попытка атаки на автомобиль Алиева в США: детали инцидента

В Вашингтоне произошел инцидент с участием автомобильного кортежа азербайджанского президента Ильхама Алиева , прибывшего на заседание «Совета мира». Как сообщило посольство Азербайджана в США , группа протестующих пыталась атаковать президентский автомобиль, нарушив охраняемую зону и проявив агрессивное поведение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: azerisport.com

Заявление посольства Азербайджана

Дипломатическое представительство страны уточнило:

Протестующие пытались силой проникнуть в охраняемую зону возле отеля, где размещался президентский кортеж.

Они совершали агрессивные действия по отношению к автомобилю главы государства.

В адрес руководства Азербайджана звучали оскорбительные выражения.

Посольство подчеркнуло, что охрана применила все необходимые меры безопасности для защиты президента и его кортежа, так как любая попытка физически вмешаться в работу охраняемого автомобиля представляет серьезную угрозу безопасности главы государства.

«Мы решительно отвергаем любые попытки исказить и распространить ложные утверждения о мерах безопасности, принятых в ответ на действия, направленные против лидера страны и охраняемого кортежа», — добавили в дипломатическом ведомстве.

Версия протестующих

По словам участников акции, они организовали мирный митинг с требованием освобождения политических заключенных в Азербайджане.

Однако, как утверждают участники, телохранители президента вступили с ними в физическую потасовку, что привело к столкновению.

Реакция СМИ и политическая подоплека

Азербайджанские СМИ называют произошедшее провокацией, приписывая её деятельности «армянского лобби» в США.

В то же время ситуация привлекла внимание американских властей: Госдепартамент США начал разбирательство инцидента, чтобы установить все обстоятельства.

Итог

Инцидент в Вашингтоне поднимает вопросы:

О безопасности иностранных лидеров на международных мероприятиях.

О влиянии политических группировок на протестные акции.

О реакции американских органов власти на нарушения порядка с участием иностранных делегаций.

Ситуация остается под пристальным наблюдением и вызывает внимание как дипломатов, так и международной общественности.