Минтай как «щит» против стресса: почему обычная рыба может спасти нервную систему

На первый взгляд минтай — обычная рыба, которую часто используют в повседневной кухне. Но, как рассказала РИА Новости врач-нутрициолог Екатерина Гузман, этот морской продукт обладает уникальными свойствами для борьбы со стрессом и профессиональным выгоранием, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Селен в компании «союзников»

Минтай ценен не только высоким содержанием селена, но и тем, что этот микроэлемент работает в тандеме с другими важными веществами.

«Уникальность минтая заключается в том, что он поставляет селен не в одиночку, а в синергии с другими защитниками организма. Например, йод, которым рыба исключительно богата, взаимодействует с селеном для поддержания здоровья щитовидной железы», — объяснила Гузман.

По её словам, организм получает не готовую «защиту», а набор строительных блоков — аминокислот и микроэлементов, из которых он сам формирует механизмы защиты от стресса и выгорания.

«Все работает как умный конструктор», — подчеркнула нутрициолог.

Антиоксидантная защита на клеточном уровне

Селен является ключевым компонентом мощного антиоксидантного фермента. Для взрослых, особенно жителей мегаполисов, он помогает нейтрализовать последствия хронического стресса и защитить нервную систему от токсической нагрузки плохой экологии.

Таким образом, регулярное включение минтая в рацион поддерживает организм не только на уровне общего самочувствия, но и прямо на клеточном уровне.

Икра минтая и лецитин для мозга

Особое внимание Гузман уделила икре минтая, которая является источником уникального лецитина — вещества, жизненно важного для здоровья клеточных мембран и работы нервной системы. Достаточное поступление лецитина поддерживает скорость нейронных связей, улучшает память, ускоряет мышление, обучение и концентрацию внимания.

Белок и диетичность

Филе минтая — это ещё и диетический источник белка: в 100 граммах продукта содержится около 16 грамм белка при калорийности всего 70 ккал и минимальном количестве жира. По словам нутрициолога, такая комбинация делает минтай идеальной пищей для людей, следящих за фигурой и здоровьем.

Вывод

Минтай — не просто морская рыба. Благодаря синергии селена, йода, лецитина и белка, он выступает комплексной поддержкой организма, укрепляя нервную систему, снижая стресс и способствуя улучшению когнитивных функций. В условиях современного ритма жизни такая польза становится особенно ценной.