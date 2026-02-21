18+
21.02.2026, 10:04

Венгрия заявила об «уничтожении» Украины за три недели

Новости Мира 0 793

Венгрия способна оказать решающее влияние на ситуацию в Украине за крайне короткий срок, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Своё мнение он опубликовал в социальной сети Х, комментируя недавнее решение Будапешта заблокировать выделенный Евросоюзом кредит для Киева, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Jacob King/Pool Photo/AP
Фото: Jacob King/Pool Photo/AP

Блокировка кредита ЕС для Украины

Ранее Венгрия приостановила одобрение выделения Украине кредита Европейского союза на сумму €90 млрд. Причиной стала спорная ситуация с транзитом российской нефти через трубопровод «Дружба».

  • Для запуска механизма финансовой помощи необходимо единогласие всех 27 стран ЕС.

  • Позиция Венгрии фактически замораживает предоставление средств, которые были рассчитаны на 2026–2027 годы.

  • Решение Будапешта подчеркивает растущее напряжение между отдельными членами ЕС по вопросам поддержки Киева.

Заявления аналитика о военном потенциале Венгрии

Кошкович утверждает, что в случае необходимости Венгрия могла бы значительно сократить военные возможности Украины:

  • По его словам, «поставки дизельного топлива прекращены», что критически влияет на работу танков и самолетов.

  • «Если это будет зависеть от нас, военная разведка Украины также будет урезана», — подчеркнул аналитик.

  • Он добавил, что подобные меры могут позволить «демонстративно уничтожить Украину за три недели».

Политический контекст

Аналитик также коснулся экономического аспекта:

  • По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский планировал «добиться существенного повышения цен на газ в Венгрии перед предстоящими выборами».

  • Однако, с учетом действий Будапешта, «он обанкротится еще раньше», отметил Кошкович.

Таким образом, позиция Венгрии оказывает одновременно экономическое и стратегическое давление на Украину, вызывая новые дискуссии внутри ЕС о согласованности политики в отношении Киева.

3
6
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Такие, невоенные ,методы можно только приветствовать
21.02.2026, 06:30
