Венгрия способна оказать решающее влияние на ситуацию в Украине за крайне короткий срок, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Своё мнение он опубликовал в социальной сети Х, комментируя недавнее решение Будапешта заблокировать выделенный Евросоюзом кредит для Киева, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Jacob King/Pool Photo/AP

Блокировка кредита ЕС для Украины

Ранее Венгрия приостановила одобрение выделения Украине кредита Европейского союза на сумму €90 млрд. Причиной стала спорная ситуация с транзитом российской нефти через трубопровод «Дружба».

Для запуска механизма финансовой помощи необходимо единогласие всех 27 стран ЕС.

Позиция Венгрии фактически замораживает предоставление средств, которые были рассчитаны на 2026–2027 годы.

Решение Будапешта подчеркивает растущее напряжение между отдельными членами ЕС по вопросам поддержки Киева.

Заявления аналитика о военном потенциале Венгрии

Кошкович утверждает, что в случае необходимости Венгрия могла бы значительно сократить военные возможности Украины:

По его словам, «поставки дизельного топлива прекращены», что критически влияет на работу танков и самолетов.

«Если это будет зависеть от нас, военная разведка Украины также будет урезана», — подчеркнул аналитик.

Он добавил, что подобные меры могут позволить «демонстративно уничтожить Украину за три недели».

Политический контекст

Аналитик также коснулся экономического аспекта:

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский планировал «добиться существенного повышения цен на газ в Венгрии перед предстоящими выборами».

Однако, с учетом действий Будапешта, «он обанкротится еще раньше», отметил Кошкович.

Таким образом, позиция Венгрии оказывает одновременно экономическое и стратегическое давление на Украину, вызывая новые дискуссии внутри ЕС о согласованности политики в отношении Киева.