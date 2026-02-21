18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.66
581.87
6.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.02.2026, 11:20

Женщине ампутировали конечности из-за слюны собаки

Новости Мира 0 504

В Великобритании 52-летняя Манджит Сангха столкнулась с невероятно редким, но крайне опасным медицинским осложнением. В июле 2025 года женщина играла со своей собакой, как это делают миллионы людей по всему миру. Однако на следующий день после обычной игры Манджит почувствовала внезапное недомогание, которое быстро усилилось, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: telegraph.co.uk
Фото: telegraph.co.uk

Внезапная болезнь и борьба за жизнь

На следующее утро муж обнаружил женщину без сознания. Состояние ухудшалось стремительно: через три дня Манджит впала в кому. В реанимационном отделении пациентка пережила шесть остановок сердца. Врачи боролись за её жизнь, принимая экстренные меры.

Ампутации и радикальные меры

Из-за развившегося сепсиса медики были вынуждены ампутировать обе ноги ниже колен, обе руки, а также удалить селезёнку. Сепсис, по предварительным заключениям специалистов, мог развиться из-за контакта со слюной собаки. Возможно, животное лизнуло небольшую ранку, незаметную для самой женщины.

Борьба после трагедии

После выписки Манджит призналась, что ей невероятно сложно смириться с потерей конечностей, однако она полна решимости вернуться к активной жизни. Женщина теперь сосредоточена на восстановлении и адаптации к новой реальности, демонстрируя удивительную стойкость духа.

Медицинский урок для всех

Случай Манджит Сангхи напоминает о том, что даже привычные бытовые контакты с животными могут нести скрытые риски. Маленькие порезы или царапины могут стать входными воротами для инфекции, которая в редких случаях может перерасти в сепсис. Эксперты советуют внимательно следить за гигиеной, своевременно обрабатывать раны и при первых симптомах болезни немедленно обращаться к врачу.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь