Женщине ампутировали конечности из-за слюны собаки

В Великобритании 52-летняя Манджит Сангха столкнулась с невероятно редким, но крайне опасным медицинским осложнением. В июле 2025 года женщина играла со своей собакой, как это делают миллионы людей по всему миру. Однако на следующий день после обычной игры Манджит почувствовала внезапное недомогание, которое быстро усилилось, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: telegraph.co.uk

Внезапная болезнь и борьба за жизнь

На следующее утро муж обнаружил женщину без сознания. Состояние ухудшалось стремительно: через три дня Манджит впала в кому. В реанимационном отделении пациентка пережила шесть остановок сердца. Врачи боролись за её жизнь, принимая экстренные меры.

Ампутации и радикальные меры

Из-за развившегося сепсиса медики были вынуждены ампутировать обе ноги ниже колен, обе руки, а также удалить селезёнку. Сепсис, по предварительным заключениям специалистов, мог развиться из-за контакта со слюной собаки. Возможно, животное лизнуло небольшую ранку, незаметную для самой женщины.

Борьба после трагедии

После выписки Манджит призналась, что ей невероятно сложно смириться с потерей конечностей, однако она полна решимости вернуться к активной жизни. Женщина теперь сосредоточена на восстановлении и адаптации к новой реальности, демонстрируя удивительную стойкость духа.

Медицинский урок для всех

Случай Манджит Сангхи напоминает о том, что даже привычные бытовые контакты с животными могут нести скрытые риски. Маленькие порезы или царапины могут стать входными воротами для инфекции, которая в редких случаях может перерасти в сепсис. Эксперты советуют внимательно следить за гигиеной, своевременно обрабатывать раны и при первых симптомах болезни немедленно обращаться к врачу.