«Волга» возвращается на российский рынок: сколько будут стоить новые модели легендарного бренда

Легендарный российский автомобильный бренд «Волга» готовится к возрождению. Нижегородский завод, известный производством легковых автомобилей, планирует к концу 2026 года выпустить три новые модели под обновленной маркой. По информации издания Shot, минимальная стартовая цена для новых автомобилей составит 3 миллиона рублей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Новый дизайн и международное позиционирование

Новые модели будут выпускаться под слегка изменённым брендом: вместо традиционного красного логотипа с оленем на капоте и руле автомобили получат надпись VOLGA на английском языке. Это решение, как отмечают эксперты, направлено на создание более современного и международно ориентированного образа марки, сохраняя при этом историческую связь с российским брендом.

Первые модели и их стоимость

Седан бизнес-класса — первая модель, базирующаяся на платформе Geely Preface. Ориентировочная цена начинается от 4 миллионов рублей , что соответствует сегменту бизнес-класса.

Два кроссовера — основаны на Geely Monjaro. Их стоимость стартует с 3 миллионов рублей и будет зависеть от комплектации и дополнительных опций.

Такой подход позволит бренду охватить разные сегменты рынка — от бизнес-класса до премиум-кроссоверов.

Современные технологии производства

Производство новых моделей будет использовать технологии, применявшиеся ранее при выпуске Volkswagen Polo и Skoda Octavia, что обеспечит высокое качество сборки и современные стандарты безопасности. Эксперты отмечают, что использование проверенных платформ Geely и опыт международных брендов позволит «Волге» быстро занять конкурентоспособное положение на российском рынке.

Перспективы бренда

Возвращение «Волги» рассматривается как попытка возродить историческую марку с современной подачей. Аналитики ожидают, что обновлённый бренд сможет привлечь покупателей, ищущих сочетание классического имени и современных технологий, а также конкурировать с импортными аналогами в сегменте седанов и кроссоверов.