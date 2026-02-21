Врач предупредил об «усыхании» мозга из-за алкоголя

Нарколог, заведующий отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин, предупредил о разрушительном воздействии алкоголя на мозг человека. По его словам, привычка употреблять алкоголь способна вызывать настоящую «атрофию» нервной ткани, приводя к сокращению объёма мозга даже при умеренном, но регулярном употреблении, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Тюрин отмечает, что алкоголь отличается уникальным механизмом усвоения. В отличие от белков или жиров, ему не требуется переваривание в желудке — он практически мгновенно всасывается в кровь.
Алкоголь способен растворять жиры, а мозг человека является самым жирным органом тела.
Жировые мембраны защищают нейроны, поэтому воздействие алкоголя приводит к постепенному разрушению этой защиты.
«Мозг человека — это орган с высокой концентрацией жира, и алкоголь разрушает его защитные мембраны, влияя на жизнеспособность нейронов», — пояснил нарколог.
Помимо прямого воздействия на нейроны, алкоголь имеет мочегонный эффект, что ведёт к обезвоживанию организма. Это, в свою очередь, приводит к:
Загустению крови
Закупорке микрокапилляров мозга
Снижению доставки кислорода к нейронам
В результате начинается массовая гибель нервных клеток, что особенно заметно у хронических алкоголиков. Но даже люди, употребляющие алкоголь умеренно в течение 10–15 лет, могут столкнуться с уменьшением объёма мозга — это легко выявляется при помощи МРТ.
Противоположное распространённое мнение о том, что бокал вина или бутылка пива может быть полезен для мозга, нарколог опровергает.
Небольшие дозы алкоголя не повышают нейропластичность мозга.
Даже умеренное потребление способствует гибели нейронов, ухудшению памяти и снижению способности к обучению.
Таким образом, регулярное употребление алкоголя, даже в «социальных» дозах, постепенно разрушает когнитивные функции и снижает общую эффективность работы мозга.
Алкоголь воздействует на мозг сразу по нескольким направлениям: разрушает жировые мембраны нейронов, вызывает обезвоживание и нарушает микроциркуляцию крови. Всё это приводит к сокращению объёма мозга, ухудшению памяти и обучаемости, делая даже умеренное употребление долгосрочно опасным.
