18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.66
581.87
6.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.02.2026, 15:40

Врач предупредил об «усыхании» мозга из-за алкоголя

Новости Мира 0 369

Нарколог, заведующий отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин, предупредил о разрушительном воздействии алкоголя на мозг человека. По его словам, привычка употреблять алкоголь способна вызывать настоящую «атрофию» нервной ткани, приводя к сокращению объёма мозга даже при умеренном, но регулярном употреблении, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Freepic.diller / Freepik
Фото: Freepic.diller / Freepik

Тюрин отмечает, что алкоголь отличается уникальным механизмом усвоения. В отличие от белков или жиров, ему не требуется переваривание в желудке — он практически мгновенно всасывается в кровь.

  • Алкоголь способен растворять жиры, а мозг человека является самым жирным органом тела.

  • Жировые мембраны защищают нейроны, поэтому воздействие алкоголя приводит к постепенному разрушению этой защиты.

«Мозг человека — это орган с высокой концентрацией жира, и алкоголь разрушает его защитные мембраны, влияя на жизнеспособность нейронов», — пояснил нарколог.

Обезвоживание и нарушение кровотока

Помимо прямого воздействия на нейроны, алкоголь имеет мочегонный эффект, что ведёт к обезвоживанию организма. Это, в свою очередь, приводит к:

  • Загустению крови

  • Закупорке микрокапилляров мозга

  • Снижению доставки кислорода к нейронам

В результате начинается массовая гибель нервных клеток, что особенно заметно у хронических алкоголиков. Но даже люди, употребляющие алкоголь умеренно в течение 10–15 лет, могут столкнуться с уменьшением объёма мозга — это легко выявляется при помощи МРТ.

Малые дозы — тоже опасны

Противоположное распространённое мнение о том, что бокал вина или бутылка пива может быть полезен для мозга, нарколог опровергает.

  • Небольшие дозы алкоголя не повышают нейропластичность мозга.

  • Даже умеренное потребление способствует гибели нейронов, ухудшению памяти и снижению способности к обучению.

Таким образом, регулярное употребление алкоголя, даже в «социальных» дозах, постепенно разрушает когнитивные функции и снижает общую эффективность работы мозга.

Вывод эксперта

Алкоголь воздействует на мозг сразу по нескольким направлениям: разрушает жировые мембраны нейронов, вызывает обезвоживание и нарушает микроциркуляцию крови. Всё это приводит к сокращению объёма мозга, ухудшению памяти и обучаемости, делая даже умеренное употребление долгосрочно опасным.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь