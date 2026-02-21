Врач предупредил об «усыхании» мозга из-за алкоголя

Нарколог, заведующий отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин , предупредил о разрушительном воздействии алкоголя на мозг человека. По его словам, привычка употреблять алкоголь способна вызывать настоящую «атрофию» нервной ткани, приводя к сокращению объёма мозга даже при умеренном, но регулярном употреблении, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Freepic.diller / Freepik

Тюрин отмечает, что алкоголь отличается уникальным механизмом усвоения. В отличие от белков или жиров, ему не требуется переваривание в желудке — он практически мгновенно всасывается в кровь.

Алкоголь способен растворять жиры , а мозг человека является самым жирным органом тела.

Жировые мембраны защищают нейроны, поэтому воздействие алкоголя приводит к постепенному разрушению этой защиты.

«Мозг человека — это орган с высокой концентрацией жира, и алкоголь разрушает его защитные мембраны, влияя на жизнеспособность нейронов», — пояснил нарколог.

Обезвоживание и нарушение кровотока

Помимо прямого воздействия на нейроны, алкоголь имеет мочегонный эффект, что ведёт к обезвоживанию организма. Это, в свою очередь, приводит к:

Загустению крови

Закупорке микрокапилляров мозга

Снижению доставки кислорода к нейронам

В результате начинается массовая гибель нервных клеток, что особенно заметно у хронических алкоголиков. Но даже люди, употребляющие алкоголь умеренно в течение 10–15 лет, могут столкнуться с уменьшением объёма мозга — это легко выявляется при помощи МРТ.

Малые дозы — тоже опасны

Противоположное распространённое мнение о том, что бокал вина или бутылка пива может быть полезен для мозга, нарколог опровергает.

Небольшие дозы алкоголя не повышают нейропластичность мозга .

Даже умеренное потребление способствует гибели нейронов, ухудшению памяти и снижению способности к обучению.

Таким образом, регулярное употребление алкоголя, даже в «социальных» дозах, постепенно разрушает когнитивные функции и снижает общую эффективность работы мозга.

Вывод эксперта

Алкоголь воздействует на мозг сразу по нескольким направлениям: разрушает жировые мембраны нейронов, вызывает обезвоживание и нарушает микроциркуляцию крови. Всё это приводит к сокращению объёма мозга, ухудшению памяти и обучаемости, делая даже умеренное употребление долгосрочно опасным.