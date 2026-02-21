Ученые раскрыли способ выявить болезнь мозга по волосам

Новое исследование китайских ученых показало: болезнь Паркинсона может «сигнализировать» через волосы. Анализ прядей у пациентов с этим нейродегенеративным заболеванием выявил уникальные изменения, которые отсутствуют у здоровых людей того же возраста. Результаты работы опубликованы в научном журнале iScience, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
У пациентов с болезнью Паркинсона ученые обнаружили характерный «химический след» в волосах:
Снижение уровня железа и меди – особенно устойчивым оказался дефицит железа.
Повышение концентрации марганца и мышьяка – элементов, которые в избытке могут негативно влиять на организм.
По мнению исследователей, концентрация железа в волосах может стать важным диагностическим маркером, поскольку волосы аккумулируют информацию о состоянии организма на протяжении месяцев и даже лет, в отличие от краткосрочных показателей крови или слюны.
Дополнительные эксперименты на мышах подтвердили связь между изменениями в волосах и состоянием организма:
У животных с симптомами, напоминающими болезнь Паркинсона, наблюдались нарушения кишечного барьера.
Изменялась активность генов, отвечающих за усвоение железа.
Эти результаты усиливают гипотезу о тесной связи между кишечником и мозгом при развитии нейродегенеративных заболеваний, показывая, что признаки болезни могут проявляться задолго до появления явных симптомов.
Авторы исследования подчеркивают, что результаты пока предварительные и требуют проверки на более крупных выборках.
Однако если выводы подтвердятся, в будущем раннее выявление болезни Паркинсона может свестись к простой процедуре – анализу пряди волос. Это откроет возможности для своевременного вмешательства и замедления прогрессирования заболевания, что особенно важно для пациентов, находящихся на ранних стадиях болезни.
Болезнь Паркинсона часто диагностируют уже после появления заметных моторных нарушений, что ограничивает эффективность терапии.
Поиск нетривиальных биомаркеров, таких как химический состав волос, может революционно изменить раннюю диагностику.
Анализ волос – это неинвазивно, просто и доступно, что делает метод перспективным для массового скрининга.
Комментарии0 комментарий(ев)