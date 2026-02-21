Ученые раскрыли способ выявить болезнь мозга по волосам

Новое исследование китайских ученых показало: болезнь Паркинсона может «сигнализировать» через волосы. Анализ прядей у пациентов с этим нейродегенеративным заболеванием выявил уникальные изменения, которые отсутствуют у здоровых людей того же возраста. Результаты работы опубликованы в научном журнале iScience, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Химический след болезни

У пациентов с болезнью Паркинсона ученые обнаружили характерный «химический след» в волосах:

Снижение уровня железа и меди – особенно устойчивым оказался дефицит железа.

Повышение концентрации марганца и мышьяка – элементов, которые в избытке могут негативно влиять на организм.

По мнению исследователей, концентрация железа в волосах может стать важным диагностическим маркером, поскольку волосы аккумулируют информацию о состоянии организма на протяжении месяцев и даже лет, в отличие от краткосрочных показателей крови или слюны.

Волосы как зеркало внутренних процессов

Дополнительные эксперименты на мышах подтвердили связь между изменениями в волосах и состоянием организма:

У животных с симптомами, напоминающими болезнь Паркинсона, наблюдались нарушения кишечного барьера .

Изменялась активность генов, отвечающих за усвоение железа.

Эти результаты усиливают гипотезу о тесной связи между кишечником и мозгом при развитии нейродегенеративных заболеваний, показывая, что признаки болезни могут проявляться задолго до появления явных симптомов.

Возможности ранней диагностики

Авторы исследования подчеркивают, что результаты пока предварительные и требуют проверки на более крупных выборках.

Однако если выводы подтвердятся, в будущем раннее выявление болезни Паркинсона может свестись к простой процедуре – анализу пряди волос. Это откроет возможности для своевременного вмешательства и замедления прогрессирования заболевания, что особенно важно для пациентов, находящихся на ранних стадиях болезни.

Почему это важно