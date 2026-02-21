Китаянка прошла 2400 километров по горам и узнала о беременности уже перед родами

Жительница Китая по фамилии Дун отправилась в масштабное пешее путешествие длиной в несколько месяцев и только после его завершения узнала, что все это время была беременна. Необычная история активно обсуждается в китайских СМИ и за их пределами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Need To Know.

Фото: needtoknow

2400 километров за 139 дней

По данным китайских изданий, на которые ссылается российское СМИ «Царьград», Дун вышла в путь из города Хаи и направилась в Лоян. За 139 дней она преодолела около 2400 километров.

Маршрут оказался крайне сложным:

путешественнице пришлось пересекать горные массивы;

идти через пустынные участки;

пережить проливные дожди;

справляться с порывистым ветром;

адаптироваться к постоянным физическим нагрузкам.

Несмотря на экстремальные условия, женщина благополучно достигла конечной точки маршрута.

Недомогание после финиша

Однако вскоре после прибытия в Лоян Дун почувствовала ухудшение самочувствия. Она решила, что простудилась во время путешествия, и направилась в больницу.

По дороге произошло еще одно неожиданное событие — женщина попала в дорожно-транспортное происшествие. После аварии ее доставили в медучреждение на машине скорой помощи.

Не простуда, а беременность

Во время осмотра врачи установили, что недомогание связано не с простудой, а с беременностью. Более того, ситуация развивалась стремительно: прямо на приеме у Дун отошли воды.

Пациентку экстренно перевели в родильное отделение.

Преждевременные роды, но здоровый ребенок

Роды произошли примерно на месяц раньше предполагаемого срока. Несмотря на преждевременность, мальчик появился на свет полностью здоровым.

Основные данные новорожденного:

пол — мальчик;

вес — 2,5 килограмма;

состояние — удовлетворительное, без осложнений.

Почему женщина не заметила беременность

Позже медики диагностировали у Дун синдром поликистозных яичников. Это состояние могло повлиять на отсутствие типичных признаков беременности.

В частности:

у женщины не было выраженного токсикоза;

изменения в организме она объясняла сильной физической нагрузкой;

сбои самочувствия списывались на усталость и стресс от длительного перехода.

Таким образом, беременность оставалась незамеченной практически до самих родов.

История, вызвавшая резонанс

Необычное совпадение — длительный пеший маршрут длиной в 2400 километров и внезапные роды — вызвало широкий общественный отклик. Пользователи соцсетей обсуждают выносливость путешественницы и редкость подобного случая.

История Дун стала примером того, как даже при серьезных физических нагрузках беременность может протекать без ярко выраженных симптомов — особенно при наличии сопутствующих гормональных нарушений.