Китаянка прошла 2400 километров по горам и узнала о беременности уже перед родами

Жительница Китая по фамилии Дун отправилась в масштабное пешее путешествие длиной в несколько месяцев и только после его завершения узнала, что все это время была беременна. Необычная история активно обсуждается в китайских СМИ и за их пределами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Need To Know.
По данным китайских изданий, на которые ссылается российское СМИ «Царьград», Дун вышла в путь из города Хаи и направилась в Лоян. За 139 дней она преодолела около 2400 километров.
Маршрут оказался крайне сложным:
путешественнице пришлось пересекать горные массивы;
идти через пустынные участки;
пережить проливные дожди;
справляться с порывистым ветром;
адаптироваться к постоянным физическим нагрузкам.
Несмотря на экстремальные условия, женщина благополучно достигла конечной точки маршрута.
Однако вскоре после прибытия в Лоян Дун почувствовала ухудшение самочувствия. Она решила, что простудилась во время путешествия, и направилась в больницу.
По дороге произошло еще одно неожиданное событие — женщина попала в дорожно-транспортное происшествие. После аварии ее доставили в медучреждение на машине скорой помощи.
Во время осмотра врачи установили, что недомогание связано не с простудой, а с беременностью. Более того, ситуация развивалась стремительно: прямо на приеме у Дун отошли воды.
Пациентку экстренно перевели в родильное отделение.
Роды произошли примерно на месяц раньше предполагаемого срока. Несмотря на преждевременность, мальчик появился на свет полностью здоровым.
Основные данные новорожденного:
пол — мальчик;
вес — 2,5 килограмма;
состояние — удовлетворительное, без осложнений.
Позже медики диагностировали у Дун синдром поликистозных яичников. Это состояние могло повлиять на отсутствие типичных признаков беременности.
В частности:
у женщины не было выраженного токсикоза;
изменения в организме она объясняла сильной физической нагрузкой;
сбои самочувствия списывались на усталость и стресс от длительного перехода.
Таким образом, беременность оставалась незамеченной практически до самих родов.
Необычное совпадение — длительный пеший маршрут длиной в 2400 километров и внезапные роды — вызвало широкий общественный отклик. Пользователи соцсетей обсуждают выносливость путешественницы и редкость подобного случая.
История Дун стала примером того, как даже при серьезных физических нагрузках беременность может протекать без ярко выраженных симптомов — особенно при наличии сопутствующих гормональных нарушений.
