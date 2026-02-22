Прощеное воскресенье-2026: когда его отмечают и о чем просят в этот день

Прощеное воскресенье — один из самых трогательных и духовных праздников православного календаря. Он завершает масленичную неделю и символизирует очищение души перед Великим постом. В этот день верующие искренне просят прощения у родных, друзей и даже незнакомых людей, чтобы начать период поста с чистым сердцем и легкой душой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Праздник наполнен древними традициями, символами покаяния и духовного обновления, а также связан с богатой историей, уходящей в ранние века христианства.

Дата Прощеного воскресенья в 2026 году

Дата праздника ежегодно меняется, так как она напрямую зависит от Пасхи и начала Великого поста.

Светлое Христово Воскресение в 2026 году приходится на 12 апреля .

Великий пост начинается 23 февраля .

Соответственно, Прощеное воскресенье в 2026 году отмечают 22 февраля.

В этот день завершается масленичная неделя, которая обычно проходит весело: с блинами, гуляниями и встречами с друзьями. Однако Прощеное воскресенье — это момент остановки, внутреннего сосредоточения и духовного очищения.

История Прощеного воскресенья

Истоки праздника уходят в ранние века христианства. Как рассказывает историк Егор Шмычков, Прощеное воскресенье связано с:

Первым грехом человечества , или первородным грехом, последствия которого ощущаются до сих пор.

Монашеской традицией : египетские, палестинские и сирийские монахи уходили в пустыню на 40 дней поста, живя без еды и воды, и перед этим обязательно просили прощения друг у друга.

Ветхозаветными примерами покаяния, когда пророки и праведники раскаивались за грехи, используя пост, молитву и символические обряды.

Со временем обычай просить прощения перед началом поста распространился среди мирян в Византии и на Руси. Каждый человек должен был очистить совесть перед Богом и близкими, чтобы вступить в Великий пост с легкой душой.

Традиции прощения у других народов

Прощение и примирение существовали задолго до христианства в разных культурах:

Индейцы Северной Америки передавали трубку под «деревом мира», прося прощения за обиды.

Племена маори в Новой Зеландии требовали компенсации и морального возмещения за нарушения, чтобы восстановить мир.

Аргентина: прощение часто выражалось за обедом, в личной беседе.

В православной традиции Прощеное воскресенье также связывают с историей изгнания Адама и Евы из рая, напоминая о необходимости осознанного покаяния и очищения сердца.

Традиции и обычаи праздника

Основные ритуалы Прощеного воскресенья:

Чин прощения в храме Настоятель первым просит прощения у прихожан.

Верующие отвечают словами: «Бог простит тя, отче святый. Прости и нас, грешных, и благослови».

Этот обряд символизирует духовное единство и стремление к совершенству. Взаимное прощение в семье и среди знакомых Сначала просят прощения старшие поколения — бабушки и дедушки.

Далее обращаются к родителям, братьям, сестрам и другим родственникам.

Традиционная формула: «Прости меня за все обиды, вольные и невольные», ответ: «Бог простит, и я прощаю». Современные формы прощения Сообщения, звонки, социальные сети позволяют просить прощения даже на расстоянии, сохраняя суть праздника. Семейный обед Общая трапеза символизирует переход от веселой Масленицы к Великому посту.

Важно не только попросить прощения, но и внутренне отпустить обиды.

Что можно и нельзя делать

Разрешено:

Завершать важные дела и наводить порядок в доме.

Посвящать день молитве, духовным размышлениям и беседам со священником.

Употреблять молочные продукты, яйца и рыбу. Блины и творожные блюда остаются частью праздничного стола.

Запрещено:

Конфликты и ссоры — даже если обида велика, важно простить.

Громкие развлечения, шумные застолья, начало новых проектов.

Употребление мяса — это символический шаг к посту.

Погружение в уныние, жалобы или негативные мысли.

На Руси также было принято очищать тело баней, чтобы подготовиться к длительному посту.

Приметы на Прощеное воскресенье

Яркое солнце — к жаркому лету и хорошему урожаю.

Дождь или снег — к щедрому урожаю грибов.

Ясное утро — к ранней и теплой весне.

Молодые девушки готовят блины: румяные и вкусные блины — знак скорого замужества.

Первый блин: легко переворачивается — к скорой свадьбе; прилипает — еще три года ждать.

Съесть или раздать все блины — к счастью и гармонии в семье.

Прощеное воскресенье — это не только день традиций, но и глубокая духовная практика. Оно учит отпускать обиды, просить прощения и открывать сердце для любви, благодарности и внутренней гармонии. Праздник напоминает о том, что прощение — это сила, освобождающая душу, а искренность и смирение — ключ к духовному обновлению.