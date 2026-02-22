Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за разлива 900 тысяч тонн фекалий

Президент США Дональд Трамп официально объявил чрезвычайное положение в столице страны — Вашингтоне — после масштабного разлива канализации в реку Потomac , сообщает Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Трамп одобрил объявление чрезвычайного положения в округе Колумбия», — говорится в официальном сообщении.

Решение президента позволяет FEMA эффективно координировать ликвидацию последствий аварии и мобилизовать необходимые ресурсы для восстановления нормальной ситуации.

Причина чрезвычайного положения: прорыв канализации

По данным властей, инцидент произошёл ещё 19 января. В результате разрыва канализационного коллектора в реку попало около 900 тысяч тонн сточных вод, что вызвало серьёзное экологическое и санитарное напряжение в регионе.

Разлив произошёл всего в 15 километрах от Белого дома , что усилило внимание федеральных и местных властей.

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер ранее объявила чрезвычайную ситуацию на местном уровне и обратилась за помощью к Белому дому для ускоренной ликвидации последствий.

Географический контекст

Река Потomac протекает через центр столичного региона, разделяя штаты Мэриленд и Вирджинию, а также сам город Вашингтон. Экологическое воздействие аварии охватило обширную территорию и угрожало как водной системе региона, так и местным экосистемам.

Прорыв канализации представлял потенциальную угрозу для питьевой воды и городской инфраструктуры.

Федеральные власти назвали инцидент экологической катастрофой, учитывая масштаб сброса сточных вод.

Текущая ситуация и меры реагирования

По состоянию на 9 февраля канализация перестала напрямую попадать в реку, что свидетельствует о частичном устранении аварийной ситуации.

FEMA координирует работы по очистке и восстановлению, включая контроль за качеством воды в реке и прилегающих водоёмах.

Местные власти продолжают мониторинг экологической ситуации, а федеральные органы обеспечивают техническую и финансовую поддержку.