Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за разлива 900 тысяч тонн фекалий

Президент США Дональд Трамп официально объявил чрезвычайное положение в столице страны — Вашингтоне — после масштабного разлива канализации в реку Потomac, сообщает Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
«Трамп одобрил объявление чрезвычайного положения в округе Колумбия», — говорится в официальном сообщении.
Решение президента позволяет FEMA эффективно координировать ликвидацию последствий аварии и мобилизовать необходимые ресурсы для восстановления нормальной ситуации.
По данным властей, инцидент произошёл ещё 19 января. В результате разрыва канализационного коллектора в реку попало около 900 тысяч тонн сточных вод, что вызвало серьёзное экологическое и санитарное напряжение в регионе.
Разлив произошёл всего в 15 километрах от Белого дома, что усилило внимание федеральных и местных властей.
Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер ранее объявила чрезвычайную ситуацию на местном уровне и обратилась за помощью к Белому дому для ускоренной ликвидации последствий.
Река Потomac протекает через центр столичного региона, разделяя штаты Мэриленд и Вирджинию, а также сам город Вашингтон. Экологическое воздействие аварии охватило обширную территорию и угрожало как водной системе региона, так и местным экосистемам.
Прорыв канализации представлял потенциальную угрозу для питьевой воды и городской инфраструктуры.
Федеральные власти назвали инцидент экологической катастрофой, учитывая масштаб сброса сточных вод.
По состоянию на 9 февраля канализация перестала напрямую попадать в реку, что свидетельствует о частичном устранении аварийной ситуации.
FEMA координирует работы по очистке и восстановлению, включая контроль за качеством воды в реке и прилегающих водоёмах.
Местные власти продолжают мониторинг экологической ситуации, а федеральные органы обеспечивают техническую и финансовую поддержку.
Эксперты предупреждают, что последствия разлива могут ощущаться ещё несколько недель, особенно в водной экосистеме и на территориях, прилегающих к реке.
