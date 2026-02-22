Дети мигрантов больше не могут оставаться в России после совершеннолетия

Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, который может кардинально изменить судьбу детей трудовых мигрантов. Согласно документу, достигшие совершеннолетия дети иностранных работников будут обязаны либо покинуть страну, либо оформить собственный разрешительный документ на работу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Основные положения законопроекта

Документ содержит несколько ключевых нововведений:

Обязательный выезд детей мигрантов после 18 лет — несовершеннолетние дети иностранных граждан имеют право находиться в России, пока действуют разрешения их родителей. После достижения 18 лет им дается месяц на оформление собственного разрешения на работу или выезд из страны.

Доходный критерий для патентов — получение или продление трудового патента теперь зависит от дохода иностранного гражданина. Он должен быть не ниже прожиточного минимума с учетом всех членов семьи, находящихся на иждивении.

Ужесточение контроля за строительной отраслью — генеральные подрядчики будут нести прямую административную ответственность за допуск к работам мигрантов без разрешений или патентов. Штрафы составят до 800 тыс. руб. за первое нарушение и до 2,5 млн руб. за повторное.

Выезд после 18 лет: что меняется

Сейчас дети мигрантов могут находиться в России в течение действия патента их родителей. Новый законопроект устанавливает четкое правило: после 18 лет они должны:

В течение месяца покинуть страну; или Подать заявление на получение собственного разрешения на работу, оформив законные основания для пребывания.

Это означает, что молодежь, выросшая в России, столкнется с необходимостью самостоятельно легализовать свое пребывание или вернуться в страну происхождения.

Патент иностранного гражданина: кто и зачем его получает

Патент позволяет иностранцу работать на территории России легально. Он обязателен для граждан стран с безвизовым режимом, за исключением стран Евразийского экономического союза — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, граждане которых могут работать наравне с россиянами.

Доходный критерий: новый порог для мигрантов

Теперь заявление на патент может быть отклонено, если доход иностранного гражданина не достигает прожиточного минимума, рассчитанного на него и членов семьи, находящихся в России.

Величина прожиточного минимума может корректироваться с учетом регионального коэффициента.

Ограничение не распространяется на первичное оформление патента или работу на физических лиц для личных нужд, не связанных с бизнесом.

Контроль в строительной отрасли

МВД предложило усиливать ответственность за нарушение правил трудоустройства мигрантов:

Генеральный подрядчик будет отвечать за наличие у работников всех разрешительных документов.

Штрафы: до 800 тыс. руб. за первое нарушение, до 2,5 млн руб. — за повторное.

Сейчас законодательство не предусматривает прямой ответственности генподрядчиков, если мигранты работают через субподрядные организации.

Эти меры направлены на борьбу с незаконным привлечением иностранной рабочей силы и усиление контроля над строительными проектами.

Вывод: Законопроект создаёт жесткую рамку для детей трудовых мигрантов и иностранцев в России, вводит строгие финансовые требования для патентов и повышает ответственность работодателей. Если документ будет принят, многие семьи столкнутся с необходимостью пересматривать свои планы на будущее в России.