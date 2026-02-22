Как обычный чай может спасти вас от забывчивости

Новое исследование и мнение экспертов подтверждают, что обычный чай может быть гораздо больше, чем просто приятным напитком. Титестер Ahmad Tea, Антон Тарасов, рассказал о том, как полифенолы в чае помогают снижать риск развития деменции и поддерживать здоровье мозга, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Shutterstock

Полифенолы — природная защита для мозга

По словам Тарасова, ключевой механизм действия чая связан с его природными антиоксидантами — полифенолами. Эти соединения:

защищают сосуды от повреждений;

уменьшают воспалительные процессы;

сдерживают окислительный стресс, разрушающий клетки мозга.

Эксперт отметил, что наилучший эффект достигается при употреблении одной–двух чашек чая в день, что делает напиток одновременно приятным и полезным.

«Чай — это не просто напиток, это осознанный вклад в здоровье мозга», — подчеркнул Тарасов.

Зеленый, черный и улун: кто сильнее борется с деменцией

Полифенолы встречаются во всех сортах чая, но их концентрация и состав различаются:

Зеленый чай — лидер по содержанию катехинов, мощных антиоксидантов, активно борющихся с воспалением и окислительным стрессом.

Черный чай — проходит ферментацию, поэтому содержит меньше катехинов, но богат другими соединениями, которые защищают сосуды и помогают снижать уровень холестерина.

Улун — промежуточный вариант, частично ферментированный, сочетает насыщенность черного чая и антиоксидантную силу зеленого.

Тарасов подчёркивает, что главное — сделать чай частью повседневной привычки, выбирая вкусы, которые не надоедают со временем.

Чай как инструмент профилактики

Хотя для окончательных научных выводов нужны дополнительные исследования, уже сейчас можно говорить о следующих фактах:

регулярное употребление чая может снижать риск развития деменции;

напиток укрепляет сосуды и замедляет старение клеток мозга;

выбор сорта влияет на конкретные полезные свойства: катехины, антиоксиданты и снижение холестерина.

Таким образом, чашка чая становится простым и доступным способом заботы о когнитивном здоровье.

Заключение

Осознанное потребление чая — это не только эстетическое удовольствие, но и стратегия защиты мозга. От зеленого до черного и улунов — каждое сочетание приносит свои преимущества, главное — сделать напиток регулярной частью повседневной жизни.