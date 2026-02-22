Врач рассказал, сколько нужно пройти шагов, чтобы сжечь килограмм жира

Чтобы избавиться от одного килограмма жировой ткани, организму необходимо создать дефицит примерно в 7700 килокалорий — именно столько энергии «хранится» в килограмме жира. Как пояснил главный специалист по спортивной медицине сети клиник «Будь Здоров» Шалва Цурцумия, добиться такого результата только за счет ходьбы возможно, но потребуются внушительные усилия — порядка 190–200 тысяч шагов, или около 140 километров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

7700 килокалорий — цена одного килограмма

По словам врача, ключ к снижению веса — это энергетический дефицит. Если человек расходует больше калорий, чем получает с пищей, организм начинает использовать запасы, в том числе жировые.

1 кг жира ≈ 7700 ккал

Средний расход — около 0,04 ккал на один шаг

Итоговая цель — «накопить» дефицит в 7700 ккал

Исходя из этих данных и рассчитывается необходимое количество шагов.

Сколько калорий «стоит» один шаг

Энергозатраты при ходьбе зависят от нескольких факторов:

массы тела,

роста,

темпа движения,

особенностей рельефа.

Например:

человек весом 60 кг сжигает примерно 30–35 ккал за 1000 шагов;

при весе 80 кг — уже около 40–45 ккал за тот же объем активности.

Если взять средний показатель для человека весом около 70 кг, чтобы выйти на дефицит в 7700 ккал, потребуется пройти примерно 190–200 тысяч шагов. В дистанции это почти 140 километров.

Можно ли похудеть на килограмм в месяц только за счет ходьбы

Теоретически — да. Однако для этого ежедневная нагрузка должна превышать обычную активность.

По расчетам специалиста:

для снижения веса на 1 кг в месяц

необходимо дополнительно проходить около 6000–7000 шагов ежедневно

И это — сверх привычного уровня движения.

Важный нюанс: сжигается не только жир

Врач обращает внимание, что при ходьбе организм расходует не только жировые запасы. В первую очередь используется гликоген — углеводный «резерв», который хранится в мышцах.

Кроме того, при длительном дефиците калорий возможно замедление обмена веществ. Организм адаптируется к новым условиям и начинает экономить энергию, что снижает эффективность похудения.

«Отработать» десерт сложнее, чем отказаться от него

Чтобы наглядно оценить энергозатраты, доктор приводит простой пример: один эклер содержит около 350 ккал. Чтобы «сжечь» эту энергию, потребуется пройти примерно 9–10 тысяч шагов.

Иначе говоря, иногда проще пересмотреть рацион, чем пытаться компенсировать калории исключительно физической активностью.

10 тысяч шагов — польза для здоровья, но не гарантия похудения

Популярная норма в 10 000 шагов в день — это, прежде всего, способ борьбы с гиподинамией и поддержания общего тонуса организма. Такая активность:

улучшает работу сердечно-сосудистой системы,

поддерживает мышечный тонус,

способствует контролю веса,

положительно влияет на обмен веществ.

Однако воспринимать шаги как точный инструмент «сжигания» килограммов не совсем корректно.

Главный вывод: работает комплексный подход

По мнению врача, эффективное снижение веса строится на разумном дефиците калорий, который достигается сочетанием:

корректировки питания,

регулярной физической активности.

Ходьба — отличный и доступный способ увеличить расход энергии, мягко поддерживать форму и закреплять результат. Но без изменения рациона добиться выраженного и стабильного снижения веса крайне сложно.

Таким образом, 200 тысяч шагов — это ориентир, показывающий масштаб усилий, а не универсальный рецепт похудения.