Белая как снег, опасная как яд: правда о муке из магазина

В последнее время все больше людей отказываются от привычной домашней выпечки. Причина не только в нехватке времени: хозяйки и хозяева отмечают, что тесто стало капризным — оно плохо поднимается, а вкус готового хлеба или пирога может неприятно удивить. Причина скрывается прямо на полках магазинов — в муке, которая кажется идеальной, но таковой не является, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

История «белой иллюзии»

Поколение, выросшее в СССР, хорошо помнит муку того времени: серая, комковатая, с непрезентабельным видом, но хлеб из нее получался отменным. Сегодня производитель ориентирован на другой тип покупателя: того, кто хочет видеть идеально белый продукт.

Чтобы удовлетворить этот визуальный стандарт, многие мукомолы не стесняются использовать химические отбеливатели.

Что на самом деле добавляют в муку

Современная мука может содержать:

Двуокись хлора — по сути, та же «хлорка», которой дезинфицируют воду;

Бензоил пероксид — активный отбеливатель, используемый в косметике для осветления кожи;

Персульфат аммония — сильный аллерген, запрещённый в десятках стран;

Аллоксан и другие химические соединения, многие из которых официально запрещены в РФ, но находят лазейки для обхода контроля.

Все эти вещества можно назвать ядами в той или иной степени — и большинство из них не имеют никакой пищевой ценности.

Почему производители идут на такие меры

Ответ прост: экономия времени и денег.

Естественное отбеливание муки занимает не менее трёх недель в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Химическая обработка дает тот же визуальный эффект за считанные минуты и почти ничего не стоит.

Современные лаборатории часто не имеют тестов для выявления всего спектра добавок. Производитель уверен: проверка не обнаружит бензоил или персульфат в его муке.

Но химия — это лишь часть проблемы

Качество муки ухудшается еще и из-за:

использования некачественного зерна , зараженного или обработанного пестицидами;

длительного хранения муки , из-за чего продукт теряет вкусовые качества;

непредсказуемого поведения теста, которое делает домашнюю выпечку проблемой даже для опытных хозяйек.

В результате, несмотря на красивый белый цвет, мука может быть не только небезопасной, но и полностью лишенной вкусовых достоинств.

Итог

Идеально белая мука на полках магазинов — это картинка для покупателей, а не гарантия качества. Выбирая продукт, стоит помнить: естественный цвет муки — слегка кремовый или сероватый, а чрезмерная белизна часто скрывает химические добавки и экономию производителя.