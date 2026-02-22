Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сделал громкое заявление о том, что управление Украиной должно осуществляться внешними силами. В интервью информационному агентству ТАСС он предложил создать специальную двухстороннюю комиссию, состоящую из представителей США и России, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Идея двухсторонней комиссии

Азаров отметил, что комиссия должна объединять две заинтересованные стороны:

США , которые, по его мнению, обладают всеми рычагами влияния на киевское руководство и внутреннюю политическую жизнь страны.

Россия, как ближайший сосед Украины, заинтересованная в том, чтобы на её территории действовал нейтральный или дружественный режим, способный сосредоточиться на развитии экономики и повышении благосостояния граждан.

Экс-премьер подчеркнул, что такая модель внешнего управления могла бы способствовать стабилизации ситуации в стране и решению внутренних проблем, особенно в условиях продолжающегося политического кризиса.

Мотивы и аргументы Азарова

По словам Азарова:

Россия наиболее заинтересована в стабильной и предсказуемой Украине, чтобы избежать угроз со стороны соседней страны.

США имеют влияние на политическую элиту Киева и могут контролировать процессы принятия решений.

Совместное внешнее управление, по его мнению, обеспечит нейтралитет и экономическое развитие, а также повысит уровень жизни украинских граждан.

Реакция и перспективы

Заявление Азарова уже вызвало широкий резонанс в политических кругах и СМИ. Идея внешнего управления страной противоречит базовым принципам суверенитета, однако Азаров настаивает на том, что это временная мера, призванная стабилизировать Украину и обеспечить нормальное функционирование государственных институтов.

Эксперты отмечают, что реализация такой схемы практически невозможна без согласия обеих сторон и может вызвать международные споры.