Врач назвал два аптечных лекарства, которые стали «наркотиками»

Популярные у старшего поколения аптечные препараты — в том числе корвалол и валокордин — при бесконтрольном приеме способны вызывать лекарственную зависимость. Об этом рассказал врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев, руководитель психиатрической и наркологической клиники и президент Независимой наркологической гильдии, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
По словам специалиста, так называемая «аптечная наркомания» — это не медицинский диагноз, а социальный термин, обозначающий патологическое употребление лекарств не ради лечения, а для изменения психоэмоционального состояния.
В основе проблемы — постепенное и часто незаметное развитие зависимости.
Как поясняет врач, чаще всего все начинается не с желания «употреблять», а с попытки:
справиться с тревожностью,
нормализовать сон,
облегчить хронический стресс,
уменьшить соматические проявления (сердцебиение, слабость, давление),
снять болевой синдром.
Изначально препараты принимаются по показаниям — при бессоннице, боли или тревоге. Однако со временем человек начинает использовать их все чаще и в больших дозах. В определенный момент лекарство перестает быть средством лечения и превращается в способ «поддерживать» психологическую устойчивость.
Чаще всего речь идет о следующих группах:
седативные средства,
анксиолитики (противотревожные препараты),
снотворные,
обезболивающие, включая опиоидные анальгетики.
Отдельную группу риска составляют бензодиазепины — например, Алпразолам (известный под торговым названием Ксанакс). Эти препараты воздействуют на центральную нервную систему и при длительном применении могут формировать зависимость.
Особое внимание специалист уделяет широко распространенным «сердечным каплям» — Корвалол и Валокордин.
Оба препарата содержат фенобарбитал — барбитурат с выраженным седативным действием.
При кратковременном применении в терапевтических дозах риск минимален. Однако регулярный самостоятельный прием «для успокоения» может привести к формированию стойкой зависимости.
Процесс, по словам врача, обычно выглядит так:
Человек начинает принимать препарат эпизодически — «по необходимости».
Постепенно прием становится ежедневным.
Дозировка увеличивается.
Появляется тревога при отсутствии лекарства.
Препарат постоянно носят с собой.
В тяжелых случаях, особенно у людей с повышенной тревожностью, потребление может доходить до одного-двух флаконов в сутки. В такой ситуации речь уже идет о сформировавшейся лекарственной зависимости.
Старшее поколение чаще:
страдает хронической тревожностью и бессонницей,
испытывает соматические жалобы,
избегает обращения к психиатру или психотерапевту,
предпочитает «проверенные» средства, знакомые десятилетиями.
В результате вместо обращения за специализированной помощью человек бесконтрольно увеличивает дозировку седативных капель, не осознавая рисков.
По словам врача, проблема заключается не только в психологической привязанности. Регулярное употребление барбитуратов и бензодиазепинов может приводить к:
формированию физической зависимости,
снижению когнитивных функций,
ухудшению памяти,
сонливости и падениям,
усилению депрессивных состояний.
Кроме того, резкая отмена таких препаратов способна спровоцировать выраженный синдром отмены.
Эксперт подчеркивает: лекарства, предназначенные для лечения тревоги, бессонницы и боли, не должны использоваться как универсальный способ «успокоиться».
При постоянной тревожности или нарушениях сна необходимо обращаться к специалистам — психиатру, психотерапевту или психологу. Самолечение даже «безобидными» аптечными каплями может привести к формированию зависимости, особенно у пожилых людей.
