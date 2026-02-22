Врач назвал два аптечных лекарства, которые стали «наркотиками»

Популярные у старшего поколения аптечные препараты — в том числе корвалол и валокордин — при бесконтрольном приеме способны вызывать лекарственную зависимость. Об этом рассказал врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев , руководитель психиатрической и наркологической клиники и президент Независимой наркологической гильдии, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: istockphoto.com

По словам специалиста, так называемая «аптечная наркомания» — это не медицинский диагноз, а социальный термин, обозначающий патологическое употребление лекарств не ради лечения, а для изменения психоэмоционального состояния.

Что такое «аптечная наркомания» и как она формируется

В основе проблемы — постепенное и часто незаметное развитие зависимости.

Как поясняет врач, чаще всего все начинается не с желания «употреблять», а с попытки:

справиться с тревожностью,

нормализовать сон,

облегчить хронический стресс,

уменьшить соматические проявления (сердцебиение, слабость, давление),

снять болевой синдром.

Изначально препараты принимаются по показаниям — при бессоннице, боли или тревоге. Однако со временем человек начинает использовать их все чаще и в больших дозах. В определенный момент лекарство перестает быть средством лечения и превращается в способ «поддерживать» психологическую устойчивость.

Какие препараты наиболее опасны

Чаще всего речь идет о следующих группах:

седативные средства,

анксиолитики (противотревожные препараты),

снотворные,

обезболивающие, включая опиоидные анальгетики.

Отдельную группу риска составляют бензодиазепины — например, Алпразолам (известный под торговым названием Ксанакс). Эти препараты воздействуют на центральную нервную систему и при длительном применении могут формировать зависимость.

Корвалол и валокордин: привычка, которая становится проблемой

Особое внимание специалист уделяет широко распространенным «сердечным каплям» — Корвалол и Валокордин.

Оба препарата содержат фенобарбитал — барбитурат с выраженным седативным действием.

При кратковременном применении в терапевтических дозах риск минимален. Однако регулярный самостоятельный прием «для успокоения» может привести к формированию стойкой зависимости.

Как развивается зависимость

Процесс, по словам врача, обычно выглядит так:

Человек начинает принимать препарат эпизодически — «по необходимости». Постепенно прием становится ежедневным. Дозировка увеличивается. Появляется тревога при отсутствии лекарства. Препарат постоянно носят с собой.

В тяжелых случаях, особенно у людей с повышенной тревожностью, потребление может доходить до одного-двух флаконов в сутки. В такой ситуации речь уже идет о сформировавшейся лекарственной зависимости.

Почему пожилые люди особенно уязвимы

Старшее поколение чаще:

страдает хронической тревожностью и бессонницей,

испытывает соматические жалобы,

избегает обращения к психиатру или психотерапевту,

предпочитает «проверенные» средства, знакомые десятилетиями.

В результате вместо обращения за специализированной помощью человек бесконтрольно увеличивает дозировку седативных капель, не осознавая рисков.

В чем главная опасность

По словам врача, проблема заключается не только в психологической привязанности. Регулярное употребление барбитуратов и бензодиазепинов может приводить к:

формированию физической зависимости,

снижению когнитивных функций,

ухудшению памяти,

сонливости и падениям,

усилению депрессивных состояний.

Кроме того, резкая отмена таких препаратов способна спровоцировать выраженный синдром отмены.

Вывод

Эксперт подчеркивает: лекарства, предназначенные для лечения тревоги, бессонницы и боли, не должны использоваться как универсальный способ «успокоиться».

При постоянной тревожности или нарушениях сна необходимо обращаться к специалистам — психиатру, психотерапевту или психологу. Самолечение даже «безобидными» аптечными каплями может привести к формированию зависимости, особенно у пожилых людей.