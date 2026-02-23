18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.66
581.87
6.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.02.2026, 19:30

Космическая чистота: на Солнце исчезли все пятна

Новости Мира 0 252

На поверхности нашей звезды наблюдается редкое и необычное явление — на той стороне Солнца, которая обращена к Земле, не видно ни одного солнечного пятна. Такое наблюдение зафиксировали специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и сообщили об этом в своем официальном Telegram-канале, передает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Абсолютная «чистота» солнечного диска

«Ни одного, даже самого маленького, пятна на видимой стороне Солнца в данный момент не наблюдается», — подчеркнули ученые. Обычно на поверхности звезды постоянно присутствуют пятна — темные области, формирующиеся из-за интенсивных скоплений магнитного поля. Их появление связано с высокой активностью Солнца и служит индикатором текущего состояния магнитосферы звезды.

Почему солнечные пятна исчезли

По словам специалистов ИКИ РАН, полное отсутствие пятен не является тревожным сигналом. Это естественное явление, характерное для фаз минимальной солнечной активности, когда магнитные возмущения на поверхности Солнца значительно снижаются.

«Солнце в данный момент представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей», — уточнили астрономы. Такое состояние наблюдается крайне редко и является частью естественного цикла активности нашей звезды.

Историческая справка

Последний раз полное исчезновение солнечных пятен фиксировалось 11 декабря 2021 года. С тех пор, более четырех лет, ученые наблюдали хотя бы отдельные пятна на видимой стороне Солнца. Сейчас же астрономы вновь могут наблюдать полностью «чистый» солнечный диск — явление, привлекающее внимание исследователей и астрономов-любителей по всему миру.

Что это значит для Земли

Хотя подобные периоды низкой активности могут влиять на космическую погоду и, в частности, на частоту солнечных вспышек, эксперты отмечают, что для жизни на Земле это не представляет прямой опасности. Тем не менее, период минимальной активности может дать ученым уникальную возможность изучать Солнце в максимально спокойном состоянии и уточнять модели солнечной динамики.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь