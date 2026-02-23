Космическая чистота: на Солнце исчезли все пятна

На поверхности нашей звезды наблюдается редкое и необычное явление — на той стороне Солнца, которая обращена к Земле, не видно ни одного солнечного пятна. Такое наблюдение зафиксировали специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и сообщили об этом в своем официальном Telegram-канале, передает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Абсолютная «чистота» солнечного диска

«Ни одного, даже самого маленького, пятна на видимой стороне Солнца в данный момент не наблюдается», — подчеркнули ученые. Обычно на поверхности звезды постоянно присутствуют пятна — темные области, формирующиеся из-за интенсивных скоплений магнитного поля. Их появление связано с высокой активностью Солнца и служит индикатором текущего состояния магнитосферы звезды.

Почему солнечные пятна исчезли

По словам специалистов ИКИ РАН, полное отсутствие пятен не является тревожным сигналом. Это естественное явление, характерное для фаз минимальной солнечной активности, когда магнитные возмущения на поверхности Солнца значительно снижаются.

«Солнце в данный момент представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей», — уточнили астрономы. Такое состояние наблюдается крайне редко и является частью естественного цикла активности нашей звезды.

Историческая справка

Последний раз полное исчезновение солнечных пятен фиксировалось 11 декабря 2021 года. С тех пор, более четырех лет, ученые наблюдали хотя бы отдельные пятна на видимой стороне Солнца. Сейчас же астрономы вновь могут наблюдать полностью «чистый» солнечный диск — явление, привлекающее внимание исследователей и астрономов-любителей по всему миру.

Что это значит для Земли

Хотя подобные периоды низкой активности могут влиять на космическую погоду и, в частности, на частоту солнечных вспышек, эксперты отмечают, что для жизни на Земле это не представляет прямой опасности. Тем не менее, период минимальной активности может дать ученым уникальную возможность изучать Солнце в максимально спокойном состоянии и уточнять модели солнечной динамики.