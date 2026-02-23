Доллар на краю пропасти: что сделал Трамп за 12 месяцев

Мир финансов вновь обратил внимание на тревожные сигналы с американского валютного фронта. Еще год назад казалось, что доллар останется непоколебимым символом экономической мощи и глобального влияния США. Эксперты признают: слова и действия Дональда Трампа в течение одного года пошатнули фундамент, на котором держится мировая финансовая система, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube

Последние месяцы характеризуются ускоренной потерей доверия к доллару со стороны зарубежных инвесторов, включая союзников Америки в Европе и Азии. Почему это происходит и что будет дальше — вопрос, который волнует не только экономистов, но и миллиарды инвесторов по всему миру.

Доллар на перепутье: причины падения

Гегемония доллара строилась десятилетиями на базе экономической, военной и политической мощи США. Однако агрессивная политика Трампа с момента его возвращения в Белый дом изменила правила игры. Торговые войны, угрозы союзникам, вмешательства в миграционную политику, конфликты с Конгрессом и судами, атаки на независимость Федеральной резервной системы, рекордный государственный долг и бюджетный дефицит — все эти факторы стали прямыми угрозами для устойчивости доллара. В результате валюта потеряла почти десять процентов своей стоимости в прошлом году, а в 2026 году снижение продолжается.

Эксперты отмечают, что ранее трудно было представить, чтобы доллар мог утратить статус главной мировой резервной валюты. Сегодня ветераны Минфина и Федеральной резервной системы США Марк Собел и Стивен Камин считают, что хаотичная политика Трампа делает доллар крайне уязвимым для любых будущих потрясений. Даже экономисты, ранее не задумывавшиеся о страховании валютного риска при долларовых инвестициях, теперь открыто обсуждают эту необходимость, а инвесторы из Азии, Китая и Ближнего Востока начинают искать альтернативные инструменты вложений.

Репутация США под ударом

Экономическая мощь Америки подрывается не только внешне, но и внутренне. Постоянные нападения Трампа на законность и институты создают впечатление, что США становятся ненадежным партнером. По словам экспертов, угроза заключается в подрыве доверия к центробанку, кредитоспособности страны и способности обслуживать государственный долг. Все это прямо отражается на инвестиционной привлекательности американских гособлигаций — ключевого инструмента для размещения свободного капитала во всем мире. Если доверие к этим активам будет подорвано, долларовый доминион окажется под серьезной угрозой.

«Продавай Америку»: иностранцы пересматривают портфели

Проблема усугубляется тем, что США зависят от постоянного притока иностранных инвестиций для финансирования рекордного госдолга, который сегодня приближается к 40 триллионам долларов. Валютные аналитики подсчитали, что для поддержания платежного баланса и стабильного курса доллара Америке необходимо ежегодно привлекать около 1,2 триллиона долларов нового внешнего финансирования. Европейские и азиатские инвесторы, ранее готовые мириться с низкой доходностью ради стабильности, теперь активно ищут диверсификацию, опасаясь политических и экономических потрясений.

Растущие сомнения в потенциале корпоративной Америки, особенно после всплеска акций технологических гигантов, вовлеченных в искусственный интеллект, также усиливают напряжение на финансовых рынках. Процентные ставки в США продолжают снижаться, тогда как в других развитых странах они либо стабильны, либо растут, делая альтернативные вложения более привлекательными. Таким образом, даже союзники Америки начинают задумываться о диверсификации портфелей.

История повторяется: доллар не впервые на грани

Хотя многие аналитики уже хоронят доллар, опыт прошлого года показывает, что валюта способна выдерживать удары. В апреле 2025 года, когда Трамп объявил торговую войну, доллар рухнул, но затем почти полностью восстановил свои позиции. Экономисты подчеркивают, что альтернативы доллару как глобальной резервной валюте на данный момент нет: ни евро, ни юань не способны заменить его ликвидность, стабильность и универсальное признание. Главная угроза остается политической — хаотичная внутренняя и внешняя политика Трампа может ускорить бегство капитала и подорвать финансовую стабильность США.

Антракт перед новым актом

На данный момент глобальные рынки переживают антракт. Доллар, скорее всего, сохранит статус «тихой гавани», но повреждения, нанесенные хаотичными решениями Трампа, оставят долгосрочные последствия. Американские эксперты предупреждают, что последствия этих действий распространятся далеко за пределы валютного рынка, угрожая стабильности и процветанию мировой экономики.