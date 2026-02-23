Египет повышает визовый сбор для туристов с 1 марта 2026 года

С 1 марта 2026 года размер туристического визового сбора по прибытии увеличится с 25 до 30 долларов США. Повышенная ставка будет действовать во всех пунктах пропуска через государственную границу, включая международные аэропорты и сухопутные переходы, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Палата туристических компаний и агентств Египта направила официальное письмо туроператорам и их юридическим представителям с разъяснением изменений.
Исполнительный директор Палаты, Усама Амара, подчеркнул, что новая ставка обязательна к применению с указанной даты.
Туристическим агентствам рекомендовано:
заранее обновить программы туров с учетом новых тарифов;
согласовать изменения с зарубежными партнерами;
проинформировать клиентов о повышении визового сбора.
Особое внимание обращается на этот шаг в условиях сохраняющегося высокого спроса на поездки в Египет и традиционного весеннего турпотока.
В туристической отрасли Египта отмечают, что повышение визового сбора:
связано с упорядочением процедур въезда;
является частью более широкой политики по развитию сектора;
направлено на модернизацию инфраструктуры аэропортов и улучшение качества предоставляемых услуг;
сопровождается расширением использования электронных виз и увеличением пропускной способности воздушных гаваней.
Это первое повышение визового сбора за последние годы.
В декабре 2025 года Министерство туризма и древностей Египта опровергало слухи о росте стоимости визы до $45, уточнив, что тогда речь шла только о предельном уровне, без фактического изменения тарифа.
Гражданам Казахстана, планирующим поездку в Египет после 1 марта 2026 года, следует быть готовыми к увеличению визового сбора на 5 долларов при оформлении визы по прибытии.
