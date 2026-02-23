18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.02.2026, 07:51

Египет повышает визовый сбор для туристов с 1 марта 2026 года

Новости Мира 0 391

С 1 марта 2026 года размер туристического визового сбора по прибытии увеличится с 25 до 30 долларов США. Повышенная ставка будет действовать во всех пунктах пропуска через государственную границу, включая международные аэропорты и сухопутные переходы, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: freepik
Фото: freepik

Официальное уведомление для туристических компаний

Палата туристических компаний и агентств Египта направила официальное письмо туроператорам и их юридическим представителям с разъяснением изменений.
Исполнительный директор Палаты, Усама Амара, подчеркнул, что новая ставка обязательна к применению с указанной даты.

Рекомендации для туроператоров

Туристическим агентствам рекомендовано:

  • заранее обновить программы туров с учетом новых тарифов;

  • согласовать изменения с зарубежными партнерами;

  • проинформировать клиентов о повышении визового сбора.

Особое внимание обращается на этот шаг в условиях сохраняющегося высокого спроса на поездки в Египет и традиционного весеннего турпотока.

Причины повышения

В туристической отрасли Египта отмечают, что повышение визового сбора:

  • связано с упорядочением процедур въезда;

  • является частью более широкой политики по развитию сектора;

  • направлено на модернизацию инфраструктуры аэропортов и улучшение качества предоставляемых услуг;

  • сопровождается расширением использования электронных виз и увеличением пропускной способности воздушных гаваней.

История изменений визового сбора

Это первое повышение визового сбора за последние годы.
В декабре 2025 года Министерство туризма и древностей Египта опровергало слухи о росте стоимости визы до $45, уточнив, что тогда речь шла только о предельном уровне, без фактического изменения тарифа.

Что это значит для казахстанских туристов

Гражданам Казахстана, планирующим поездку в Египет после 1 марта 2026 года, следует быть готовыми к увеличению визового сбора на 5 долларов при оформлении визы по прибытии.

