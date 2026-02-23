Египет повышает визовый сбор для туристов с 1 марта 2026 года

С 1 марта 2026 года размер туристического визового сбора по прибытии увеличится с 25 до 30 долларов США . Повышенная ставка будет действовать во всех пунктах пропуска через государственную границу , включая международные аэропорты и сухопутные переходы, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: freepik

Официальное уведомление для туристических компаний

Палата туристических компаний и агентств Египта направила официальное письмо туроператорам и их юридическим представителям с разъяснением изменений.

Исполнительный директор Палаты, Усама Амара, подчеркнул, что новая ставка обязательна к применению с указанной даты.

Рекомендации для туроператоров

Туристическим агентствам рекомендовано:

заранее обновить программы туров с учетом новых тарифов;

согласовать изменения с зарубежными партнерами;

проинформировать клиентов о повышении визового сбора.

Особое внимание обращается на этот шаг в условиях сохраняющегося высокого спроса на поездки в Египет и традиционного весеннего турпотока.

Причины повышения

В туристической отрасли Египта отмечают, что повышение визового сбора:

связано с упорядочением процедур въезда ;

является частью более широкой политики по развитию сектора ;

направлено на модернизацию инфраструктуры аэропортов и улучшение качества предоставляемых услуг;

сопровождается расширением использования электронных виз и увеличением пропускной способности воздушных гаваней.

История изменений визового сбора

Это первое повышение визового сбора за последние годы.

В декабре 2025 года Министерство туризма и древностей Египта опровергало слухи о росте стоимости визы до $45, уточнив, что тогда речь шла только о предельном уровне, без фактического изменения тарифа.

Что это значит для казахстанских туристов

Гражданам Казахстана, планирующим поездку в Египет после 1 марта 2026 года, следует быть готовыми к увеличению визового сбора на 5 долларов при оформлении визы по прибытии.