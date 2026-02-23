18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.02.2026, 08:13

Иран заключил с Россией секретное соглашение о поставке вооружений на €500 млн

Новости Мира 0 512

Иран и Россия тайно договорились о поставке вооружений на сумму €500 млн, сообщает Financial Times со ссылкой на документы и источники, близкие к сделке. Контракт предполагает поставку переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба», ракет к ним и оборудования для ночного наблюдения, что позволит Ирану восстановить серьезно пострадавшие системы противовоздушной обороны после прошлогодней войны с Израилем, передает Lada.kz со ссылкой на РБК.

ПЗРК «Верба» (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)
ПЗРК «Верба» (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)

Подробности сделки

  • Соглашение было подписано в декабре в Москве.

  • Поставки запланированы на 2027–2029 годы, хотя часть оборудования могла уже быть передана Ирану.

  • 500 установок «Верба» и 2,5 тыс. ракет будут поставлены по цене €40 тыс. за пусковую установку и €170 тыс. за ракету.

  • Контракт включает 500 приборов ночного видения «Маугли-2» для ночных операций.

Кто стоит за сделкой

  • Поставки курировал сотрудник MODAFL Рухолла Катеби, внесённый США в санкционный список в 2024 году как «контактное лицо российского правительства» по линии обороны Ирана.

  • Сделка заключалась между «Рособоронэкспортом» и московским представительством Министерства обороны Ирана (MODAFL).

  • Ни «Рособоронэкспорт», ни Кремль не предоставили комментариев по запросу журналистов.

Реальные поставки уже идут

  • По данным FT, российский транспортный самолёт Ил-76ТД совершил как минимум три рейса за последние восемь дней из Минеральных Вод в иранский город Карадж.

  • Дополнительно, в январе Иран получил до шести российских ударных вертолётов Ми-28, один из которых уже был задействован в Тегеране.

  • Посол Ирана в Москве, Казем Джалали, подтвердил, что недавние рейсы из России включали военные грузы, отметив выполнение ранее заключённых оборонных соглашений.

Последствия и международный контекст

  • Контракт усиливает военно-техническое сотрудничество между Москвой и Тегераном.

  • США, включившие Катеби в санкционный список, рассматривают такие поставки как потенциальное увеличение военной напряжённости на Ближнем Востоке.

  • Сделка подчёркивает готовность Ирана быстро восстанавливать уязвимые системы ПВО после конфликтов, повышая его оборонный потенциал в регионе.

