Иран заключил с Россией секретное соглашение о поставке вооружений на €500 млн

Иран и Россия тайно договорились о поставке вооружений на сумму €500 млн, сообщает Financial Times со ссылкой на документы и источники, близкие к сделке. Контракт предполагает поставку переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба», ракет к ним и оборудования для ночного наблюдения, что позволит Ирану восстановить серьезно пострадавшие системы противовоздушной обороны после прошлогодней войны с Израилем, передает Lada.kz со ссылкой на РБК.
Соглашение было подписано в декабре в Москве.
Поставки запланированы на 2027–2029 годы, хотя часть оборудования могла уже быть передана Ирану.
500 установок «Верба» и 2,5 тыс. ракет будут поставлены по цене €40 тыс. за пусковую установку и €170 тыс. за ракету.
Контракт включает 500 приборов ночного видения «Маугли-2» для ночных операций.
Поставки курировал сотрудник MODAFL Рухолла Катеби, внесённый США в санкционный список в 2024 году как «контактное лицо российского правительства» по линии обороны Ирана.
Сделка заключалась между «Рособоронэкспортом» и московским представительством Министерства обороны Ирана (MODAFL).
Ни «Рособоронэкспорт», ни Кремль не предоставили комментариев по запросу журналистов.
По данным FT, российский транспортный самолёт Ил-76ТД совершил как минимум три рейса за последние восемь дней из Минеральных Вод в иранский город Карадж.
Дополнительно, в январе Иран получил до шести российских ударных вертолётов Ми-28, один из которых уже был задействован в Тегеране.
Посол Ирана в Москве, Казем Джалали, подтвердил, что недавние рейсы из России включали военные грузы, отметив выполнение ранее заключённых оборонных соглашений.
Контракт усиливает военно-техническое сотрудничество между Москвой и Тегераном.
США, включившие Катеби в санкционный список, рассматривают такие поставки как потенциальное увеличение военной напряжённости на Ближнем Востоке.
Сделка подчёркивает готовность Ирана быстро восстанавливать уязвимые системы ПВО после конфликтов, повышая его оборонный потенциал в регионе.
