Иран заключил с Россией секретное соглашение о поставке вооружений на €500 млн

Иран и Россия тайно договорились о поставке вооружений на сумму €500 млн, сообщает Financial Times со ссылкой на документы и источники, близкие к сделке. Контракт предполагает поставку переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба», ракет к ним и оборудования для ночного наблюдения, что позволит Ирану восстановить серьезно пострадавшие системы противовоздушной обороны после прошлогодней войны с Израилем, передает Lada.kz со ссылкой на РБК.