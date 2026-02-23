18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.02.2026, 14:27

Басков раскрыл, кому из звезд повезло с женой

Певец Николай Басков поделился мыслями о том, как сложно артистам найти настоящую любовь. По его словам, встретить вторую половинку — настоящее счастье, которое зачастую выходит за рамки личного контроля и зависит от обстоятельств. Интервью с исполнителем опубликовало издание mk.ru, сообщает Lada.kz. 

Фото: kinoafisha.info
Фото: kinoafisha.info

«Нелли Кобзон, Ира Лещенко — это поколение, которое понимает. У нас другие возможности, и на нас смотрят иногда по-другому», — отметил Басков, проводя грань между прошлым и современным шоу-бизнесом.

Личная жизнь Баскова: сердце занято, но не полностью

На вопрос о своей жизни за кулисами славы певец ответил с улыбкой: «У меня всё прекрасно. У меня сердце всегда занято, но не глубоко». Несмотря на многочисленные слухи о романах с коллегами по сцене, Басков в последнее время предпочитает не раскрывать подробности личной жизни.

Юбилей и уверенность в себе

Осенью 2026 года Николай Басков отметит 50-летие, а пока активно готовится к этому важному событию. Певец не скрывает своей уверенности: в апреле 2024 года он заявил, что не испытывает недостатка в женском внимании. По словам артиста, он чувствует себя молодым, красивым и успешным, добавив с легкой иронией: «Что ещё надо?»

Идеальные жены для звезд: взгляд изнутри

Басков подчеркнул, что звёздная жизнь накладывает свои правила на личные отношения. «Партнер, который понимает специфику профессии артиста и умеет справляться с вниманием публики, — редкость», — отметил он, возвращаясь к примеру своих коллег, чьи супруги смогли создать гармонию с известными личностями.

