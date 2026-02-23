Xiaomi учится говорить на «яблочном» языке: HyperOS 3.1 теперь дружит с Apple

Китайская компания Xiaomi сделала неожиданный шаг навстречу пользователям iPhone, выпустив бета-версию своей операционной системы HyperOS 3.1 на внутреннем рынке. Главное новшество — полноценная интеграция с экосистемой Apple, включая AirPods и iOS-устройства, сообщают представители MyDrivers, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Xiaomi

AirPods и iPhone на одном экране

HyperOS 3.1 позволяет смартфонам Xiaomi распознавать наушники AirPods сразу после открытия кейса. При этом пользователю сразу выводится окно быстрого сопряжения с отображением уровня заряда — точно так же, как это работает на iOS.

Более того, смартфоны Xiaomi теперь могут показывать уведомления и входящие звонки с iPhone. Любые важные оповещения с iOS автоматически переадресуются на устройство Xiaomi, обеспечивая единый поток уведомлений между платформами.

AirDrop для Xiaomi: обмен файлами без границ

Помимо интеграции с AirPods, Xiaomi разработала собственный протокол межсетевого взаимодействия, концептуально схожий с AirDrop. Он позволит обмениваться файлами между устройствами iOS и Xiaomi без сторонних приложений, что открывает новые возможности для совместного использования контента.

На базе Android 16 и готово к миру

HyperOS 3.1 построена на платформе Android 16, что обеспечивает современный функционал и стабильность работы. Хотя пока обновление доступно только для китайского рынка, компания обещает расширить поддержку и для международных прошивок.

Таким образом, Xiaomi делает шаг в сторону бесшовной работы между Android и iOS, превращая смартфоны китайского бренда в универсальный «мост» между двумя экосистемами.