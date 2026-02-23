Дворник поймал упавшего с седьмого этажа ребенка

В Санкт-Петербурге произошел невероятный случай, в ходе которого дворник сумел спасти мальчика, упавшего с высоты седьмого этажа. Инцидент произошел на Петрозаводской улице в Петроградском районе города. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные экстренные службы, передает Lada.kz.

Кадр: Telegram-канал "78 | НОВОСТИ"

Игры у окна обернулись трагедией

По предварительной информации, ребенок играл возле открытого окна в квартире одного из жилых домов. Его заметил проходивший мимо дворник и крикнул мальчику, чтобы тот отошел от опасной зоны. Несмотря на предупреждение, через некоторое время мальчик сорвался и выпал из окна.

Мальчик сумел на мгновение схватиться за карниз, но силы быстро покинули его. Без посторонней помощи падение с такой высоты могло обернуться трагедией.

Мгновенная реакция спасителя

На помощь подоспел дворник, который успел подхватить мальчика до того, как тот ударился о землю. Его быстрая и решительная реакция стала решающей в спасении жизни ребенка.

Этот поступок потребовал огромной физической силы и мужества: дворник получил травмы, включая переломы кисти и ребер, однако без него исход инцидента мог быть смертельным.

Состояние пострадавших

После происшествия мальчик был немедленно госпитализирован. Сейчас он находится в реанимационном отделении. Медики оценивают его состояние как стабильное, однако у него зафиксированы переломы и травма внутренних органов.

Спаситель также находится под медицинским наблюдением, ему оказывается необходимая помощь для восстановления после полученных травм.

Реакция общества и значение случая

Инцидент вызвал широкий резонанс в Петербурге и в сети, где люди отмечают героизм дворника. Случай напоминает о важности соблюдения мер безопасности вблизи окон, особенно когда речь идет о маленьких детях.

Местные службы призывают родителей и опекунов контролировать игры детей вблизи окон и балконов, чтобы избежать подобных опасных ситуаций.