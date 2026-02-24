18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.02.2026, 20:09

Названы способы продлить жизнь аккумулятору смартфона

Новости Мира

В быстрой разрядке аккумуляторов современных смартфонов чаще всего виноваты сами владельцы устройств. Об этом заявил веб-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов в интервью «Ленте.ру», сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik
Фото: freepik

По его словам, кроме пользовательских действий, на автономность телефона негативно влияют скрытые процессы, запускаемые приложениями или самим устройством. Такие процессы могут незаметно потреблять значительные ресурсы, ускоряя разрядку батареи.

Основные причины ускоренной разрядки батареи

Горбунов выделяет несколько ключевых факторов, влияющих на сокращение времени работы аккумулятора:

  1. Ресурсоемкие приложения и софт низкого качества

    • Плохо оптимизированные программы, которые постоянно «будят» процессор.

    • Приложения, использующие геолокацию и сетевой трафик в фоновом режиме.

    • Скрытое вредоносное ПО, маскирующееся под обычные приложения.

  2. Неправильное обращение пользователя с устройством

    • Закрытие свернутых приложений на Android и iOS не всегда экономит энергию.

    • Повторный запуск программы требует больших ресурсов, чем простое разворачивание уже работающего приложения.

  3. Проблемы с самим устройством

    • Смартфоны из сомнительных магазинов по сниженной цене могут оказаться восстановленными или бракованными.

    • В дешевых моделях батареи часто заменены на копии низкого качества либо изношенные оригиналы.

    • Даже если устройство выглядит как новое, «под красивым корпусом» может скрываться набор компонентов из старых аппаратов, что снижает срок службы аккумулятора.

Как продлить жизнь аккумулятора

Эксперт компании «Код Безопасности» дал пользователям конкретные рекомендации для увеличения автономности смартфонов:

  • Проверяйте расход энергии приложениями

    • В разделе настроек «Аккумулятор» можно увидеть, какие приложения потребляют больше всего ресурсов.

    • Определив приложение от неизвестного разработчика, стоит подумать о его удалении.

  • Регулярная очистка кэша и удаление лишних файлов

    • Удаление неиспользуемых программ и связанных с ними кэшей снижает нагрузку на процессор и память.

  • Использование антивирусного ПО

    • Проверка смартфона на наличие вредоносных программ помогает исключить фоновое потребление энергии.

  • Осмотр устройства перед покупкой

    • Приобретая смартфон по сниженной цене, важно убедиться в подлинности модели и аккумулятора.

    • Новые и дешевые телефоны старых моделей могут содержать изношенные батареи, что значительно сокращает срок службы.

Заблуждения о «сэкономленном заряде»

Популярное мнение, что закрытие всех свернутых приложений экономит батарею, эксперт опроверг:

  • Свернутое приложение не потребляет много энергии — системе нужно лишь развернуть его.

  • Полное закрытие и последующий запуск приложения требуют значительно большего объема ресурсов.

  • На практике, регулярное закрытие программ может ускорить разрядку аккумулятора, а не замедлить её.

Вывод

Эксперт подчеркивает: основная ответственность за автономность смартфона лежит на пользователе. Внимательный аудит приложений, регулярная очистка кэша, проверка на вредоносные программы и осторожность при покупке новых или дешевых устройств помогут значительно продлить срок службы батареи.

