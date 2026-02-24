18+
24.02.2026, 15:07

Данила Козловский показал редкие фото с дочерью

Новости Мира 0 300

Актер и режиссер Данила Козловский сделал редкий шаг в сторону личной жизни, опубликовав в Instagram несколько фотографий с дочерью Одой Валентиной. Публикация приурочена к шестилетию девочки и вызвала настоящий ажиотаж среди поклонников артиста. Редкость таких семейных снимков только усилила интерес к аккаунту актера, ведь Козловский обычно предпочитает держать личную жизнь подальше от публичного внимания, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: danilakozlovsky/Instagram
Фото: danilakozlovsky/Instagram

Горнолыжные приключения и праздничная атмосфера

На одном из опубликованных снимков Козловский запечатлен вместе с дочерью на горнолыжном курорте. Актер облачен в строгий черный лыжный костюм, а Ода Валентина — в яркую розово-серую куртку и темные легинсы. Фото излучает радость и естественность, демонстрируя теплые отношения между отцом и дочерью.

Другой кадр переносит зрителя в атмосферу домашнего праздника: Ода Валентина сидит за столом с праздничным тортом, одетая в красное платье с пайетками. Снимки подчеркивают, что, несмотря на редкость совместного времяпрепровождения, Козловский старается быть рядом с дочерью и отмечать важные моменты ее жизни.

Жизнь дочери в США и отношения с матерью

Дочь артиста, Ода Валентина, живет с матерью, актрисой Ольгой Зуевой, в США. Козловский поддерживает регулярный контакт с девочкой и публично признается, что общение с дочерью сильно повлияло на его мировоззрение. «Дочь заставила меня взглянуть на многие вещи иначе», — делился артист в интервью.

Отношения Козловского и Зуевой, начавшиеся в 2015 году, завершились почти сразу после рождения дочери. Актер неоднократно публично признавался, что в прошлом поступил «не так, как нужно» по отношению к бывшей возлюбленной, что делает его редкие семейные публикации особенно эмоциональными для фанатов.

Слухи о новых романах и общественная жизнь

После расставания Козловского с Зуевой в СМИ активно обсуждались слухи о возможном романе актера с Оксаной Акиньшиной. Хотя пара иногда посещает совместные светские мероприятия, артисты предпочитают не обсуждать личную жизнь и не комментируют слухи. Тем не менее публикации с дочерью демонстрируют, что для Козловского семья и личные отношения остаются в приоритете, даже если он выбирает держать их в тени.

Семья как зеркало личности

Редкие семейные кадры Данилы Козловского стали важным сигналом для поклонников: несмотря на популярность и насыщенный график, актер ценит моменты с дочерью, которые формируют его взгляды на жизнь. Эти снимки — не просто празднование дня рождения, но и возможность показать, что за яркой публичной фигурой скрывается человек с глубокими чувствами и ответственностью перед близкими.

