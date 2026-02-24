18+
24.02.2026, 16:33

Названа опасная ошибка при приёме таблеток

Новости Мира

Многие пациенты пытаются упростить прием лекарств: разламывают таблетки на кусочки, измельчают их в порошок или высыпают содержимое капсул прямо в пищу или воду. Но клинический фармацевт Анум Икбал предупреждает — такая практика может быть опасной и привести к неприятным последствиям для здоровья. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Почему это опасно

По словам эксперта, нарушение целостности таблетки или капсулы может:

  • Снизить эффективность препарата — действующее вещество может разрушаться под воздействием желудочного сока.

  • Повысить риск побочных эффектов — особенно при лекарствах с пролонгированным высвобождением.

  • Спровоцировать боль в желудке — особенно при повреждении кишечнорастворимой оболочки.

Икбал поясняет, что оболочка таких таблеток играет две ключевые роли:

  1. Защищает желудок от раздражения сильными компонентами лекарства.

  2. Сохраняет действующее вещество до момента его полного всасывания в кишечнике.

Если таблетку вскрыть или измельчить, препарат начинает действовать раньше времени, что может вызвать неприятные ощущения и усилить побочные эффекты.

Особый риск для «пролонгированных» лекарств

Таблетки с пометками XL, XR, CR предназначены для постепенного высвобождения активного вещества. Фармацевт предупреждает:

«Если измельчить такие таблетки, вся доза высвобождается сразу, а не постепенно. Это повышает риск интоксикации и нежелательных эффектов».

То есть попытка облегчить глотание может обернуться передозировкой и серьезными осложнениями.

Как правильно действовать при проблемах с глотанием

Икбал рекомендует:

  • Обратиться к врачу — специалист может подобрать другой препарат, форму выпуска или дозировку.

  • Делить или измельчать таблетки только по назначению — некоторые лекарства действительно можно разрезать или измельчить, но делать это безопасно только после консультации.

  • Использовать специальные устройства — разделители и мельницы для таблеток безопаснее кухонных приборов. Это помогает сохранить точность дозы и избежать потери лекарства.

Итог

Невинная привычка облегчить прием лекарства может привести к серьезным последствиям: боли в желудке, побочным эффектам и даже передозировке. Всегда проверяйте инструкцию к препарату и консультируйтесь со специалистом, прежде чем изменять способ приема таблеток.

