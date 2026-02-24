18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.02.2026, 17:10

Скончалась звезда фильма «А зори здесь тихие...» Ирина Шевчук

Новости Мира 0 277

На 75-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Ирина Шевчук — актриса, чья судьба и карьера были неразрывно связаны с легендарной военной драмой «А зори здесь тихие…». О ее смерти сообщила дочь, актриса Александра Афанасьева-Шевчук, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Болезнь, с которой боролись три года

По словам Александры Афанасьевой-Шевчук, последние годы жизни артистка тяжело болела. Причиной смерти стала лимфома головного мозга. Семья на протяжении трех лет боролась с тяжелым диагнозом, однако болезнь оказалась сильнее.

«Да, это правда. Последнее время она очень сильно болела», — подтвердила дочь актрисы в комментарии ТАСС.

В своем обращении в социальных сетях Александра написала эмоциональное прощание, назвав мать «душой» и «любовью всей жизни». Она призналась, что до последнего надеялась помочь и сделать больше, но тяжелое заболевание не оставило шансов.

Дата и место прощания с Ириной Шевчук пока не названы.

Роль, которая стала символом поколения

Имя Ирины Шевчук для миллионов зрителей прежде всего связано с ролью Риты Осяниной в фильме «А зори здесь тихие…» — экранизации повести Бориса Васильева. Картина стала одной из самых проникновенных историй о войне в советском кинематографе и до сих пор остается важной частью культурной памяти.

Образ Риты — сильной, сдержанной и внутренне трагичной героини — принес актрисе всесоюзную известность. Эта роль закрепила за Шевчук статус одной из самых выразительных актрис своего поколения.

Фильм вошел в золотой фонд отечественного кино, а сама актриса навсегда осталась в памяти зрителей как одна из символических фигур военной драмы.

Более полувека в кино

Ирина Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске. В школьные годы вместе с семьей переехала в Киев. Профессиональное образование получила во ВГИКе — одном из главных театрально-кинематографических вузов страны, где сформировалась как актриса.

За годы творческой деятельности Шевчук снялась более чем в 50 фильмах. Помимо «А зори здесь тихие…», она работала в таких картинах, как «Там вдали, за рекой», «Приключения желтого чемоданчика», «Абитуриентка» и других проектах, которые формировали киноландшафт нескольких десятилетий.

Ее героини отличались внутренней глубиной, эмоциональной точностью и особой интонацией — сдержанной, но пронзительной.

Личная жизнь и утраты

Актриса была замужем за композитором Александром Афанасьевым. В 1981 году у супругов родилась дочь — Александра Афанасьева-Шевчук, которая продолжила актерскую династию.

Семья пережила тяжелую утрату в 2020 году, когда скончался Александр Афанасьев. Спустя несколько лет ушла и сама Ирина Шевчук.

Память о времени и о человеке

Смерть Ирины Шевчук — это не только уход известной актрисы, но и еще одна болезненная страница для поколения, выросшего на фильмах о войне, человеческом достоинстве и нравственном выборе.

Ее роли стали частью культурного кода, а экранные образы — напоминанием о стойкости, мужестве и цене жизни.

Ирина Шевчук прожила яркую, насыщенную творческую жизнь, оставив после себя десятки работ и благодарную память зрителей.

