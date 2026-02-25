Мужчина ворвался в квартиру женщины с топором и сделал ей массаж ног

В Солт-Лейк-Сити, штат Юта, произошел крайне необычный и шокирующий инцидент. 34-летний мужчина в разгар ночи проник в квартиру пожилой женщины, вооруженный топором. По словам подозреваемого, он следил за ней в течение последних шести месяцев и наконец решился «пригласить на свидание», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Инцидент произошел около двух часов ночи. Женщина проснулась, чтобы выпустить собаку, оставив входную дверь слегка приоткрытой. Когда она вернулась из ванной, перед ней стоял незнакомец с топором в руках. Мужчина сразу заявил о своих «чувствах» и признался, что наблюдал за ней продолжительное время.
После первоначального контакта мужчина пошел еще дальше. Он направился в ванную комнату, принял душ и, вопреки здравому смыслу, сделал хозяйке квартиры массаж ног. Этот неожиданный поворот событий вызвал настоящий шок у женщины, которая столкнулась с угрозой вторжения и одновременно оказалась перед абсурдной и пугающей ситуацией.
Прибывшие на вызов полицейские обнаружили злоумышленника без рубашки, лежащего на кровати потерпевшей. Его поведение выглядело хаотично и странно, что лишь усилило шок свидетелей и официальных лиц.
Мужчина признался, что вошел в квартиру, увидев открытую дверь, и решил, что это его шанс. Полиция арестовала его по подозрению в краже со взломом, угрозах и незаконном хранении оружия. На данный момент он находится под стражей без права внесения залога.
Случай уже вызвал волну обсуждений в СМИ и социальных сетях, став примером крайне необычного преступного поведения и странного сочетания насилия и абсурда.
