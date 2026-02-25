Мужчина ворвался в квартиру женщины с топором и сделал ей массаж ног

В Солт-Лейк-Сити, штат Юта, произошел крайне необычный и шокирующий инцидент. 34-летний мужчина в разгар ночи проник в квартиру пожилой женщины, вооруженный топором. По словам подозреваемого, он следил за ней в течение последних шести месяцев и наконец решился «пригласить на свидание», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Noah Berger/AP

Инцидент произошел около двух часов ночи. Женщина проснулась, чтобы выпустить собаку, оставив входную дверь слегка приоткрытой. Когда она вернулась из ванной, перед ней стоял незнакомец с топором в руках. Мужчина сразу заявил о своих «чувствах» и признался, что наблюдал за ней продолжительное время.

От угроз к странному «массажу»

После первоначального контакта мужчина пошел еще дальше. Он направился в ванную комнату, принял душ и, вопреки здравому смыслу, сделал хозяйке квартиры массаж ног. Этот неожиданный поворот событий вызвал настоящий шок у женщины, которая столкнулась с угрозой вторжения и одновременно оказалась перед абсурдной и пугающей ситуацией.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили злоумышленника без рубашки, лежащего на кровати потерпевшей. Его поведение выглядело хаотично и странно, что лишь усилило шок свидетелей и официальных лиц.

Задержание и обвинения

Мужчина признался, что вошел в квартиру, увидев открытую дверь, и решил, что это его шанс. Полиция арестовала его по подозрению в краже со взломом, угрозах и незаконном хранении оружия. На данный момент он находится под стражей без права внесения залога.

Случай уже вызвал волну обсуждений в СМИ и социальных сетях, став примером крайне необычного преступного поведения и странного сочетания насилия и абсурда.