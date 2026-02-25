«Сын Орешника»: новая российская ракета обещает дотянуться до Лондона за 8 минут

Россия активно разрабатывает гиперзвуковую ракету нового поколения, которая, по заявлениям некоторых военных экспертов, сможет превзойти по боевым характеристикам уже известный комплекс «Орешник». Издание Daily Star сообщает, что новая система вооружения способна доставить боеголовки до Лондона всего за восемь минут, что открывает новые возможности для стратегического воздействия на страны Запада, сообщает Lada.kz.

Фото: Министерство обороны РФ

Мощь и точность на новом уровне

По имеющейся информации, перспективная ракета сможет нести сразу восемь кинетических боеголовок, способных поражать цели на глубине до 30 метров. Военные аналитики подчеркивают, что подобные характеристики делают её одной из самых опасных систем современного арсенала. Ракета оснащается усовершенствованными системами наведения, которые, по планам инженеров, позволят свести отклонение от цели практически к нулю. Это означает, что эффективность оружия значительно возрастает, и оно может использоваться не только против традиционных военных объектов, но и для стратегического давления на западные страны.

Почему «сын Орешника»?

Полковник в отставке Виктор Баранец, известный эксперт по вопросам вооружений, назвал новую разработку «сыном Орешника». По его словам, это не просто модернизация старой системы, а принципиально новая ракета с расширенным функционалом. Улучшенные системы наведения, высокая скорость и возможность нести несколько боеголовок делают её особенно опасной в условиях современного гиперзвукового противостояния. Несмотря на активные обсуждения в СМИ, официального подтверждения о создании ракеты пока нет, что добавляет элемент неопределенности и интриги вокруг проекта.

Под контролем спутников

В начале февраля в Telegram-канале «Военная хроника» появились сообщения, что американские спутники Planet Labs якобы зафиксировали самоходные пусковые установки комплекса «Орешник». На снимках видны установки на аэродроме Кричев-6 в Могилевской области, поставленные Белоруссии в прошлом году. Этот факт вызвал оживленные обсуждения в военных кругах, поскольку демонстрирует реальное развертывание подобных систем и потенциальную готовность к боевому использованию.

Стратегическая перспектива

Эксперты отмечают, что новая ракета способна изменить баланс сил и создать дополнительные риски для стран Запада. В сочетании с высокой мобильностью, скоростью и точностью, система может использоваться не только как средство сдерживания, но и как инструмент стратегического давления в глобальной политике. Пока остается открытым вопрос официального статуса программы и сроков её боевого развертывания, но интерес к «сыну Орешника» уже превысил рамки национальных новостей и привлек внимание мировых СМИ.