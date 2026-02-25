Четыре уха и миллион лайков: котенок Добби стал звездой соцсетей

В штате Алабама необычный котенок по имени Добби привлек внимание интернет-аудитории, став настоящей сенсацией среди любителей животных. Семимесячный черный котенок готовится к усыновлению, но уже сейчас его необычная внешность сделала его медийной звездой. Особенность, которая выделяет Добби среди других питомцев, — наличие дополнительной пары ушных клапанов, что визуально выглядит как вторые, меньшие уши, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Instagram

Генетическая редкость без последствий для здоровья

По словам Стефани Браун, временно ухаживающей за животным в приюте Kitty Kat Haven and Rescue, необычная анатомическая особенность никак не влияет на здоровье Добби. Слух котенка остается полностью нормальным, и он ведет себя как обычный игривый малыш. Кроме того, у питомца короткий слегка кудрявый хвост, что добавляет ему еще больше уникальности и шарма.

Социальные сети ускоряют популярность

После публикации первых фотографий и видеороликов с Добби в Instagram и других платформах количество его поклонников начало стремительно расти. Пользователи активно делятся материалами, обсуждают редкий генетический признак котенка и придумывают для него забавные мемы. Уже сейчас Добби имеет тысячи просмотров, лайков и комментариев, что делает его одним из самых обсуждаемых животных в интернете.

Медицинские нюансы: операция и уход

Несмотря на то, что здоровье котенка стабильное, Стефани Браун отметила, что в ближайшее время Добби может потребоваться небольшая операция по коррекции прикуса. Это плановое вмешательство не несет серьезной угрозы для жизни животного, но поможет ему комфортно питаться и расти без проблем.

Судьба и история приюта

Необычная история Добби привлекла внимание и к приюту, где он сейчас находится. Ранее пропавшую четыре года назад кошку случайно нашли в местном приюте, что напоминает о том, как случайные обстоятельства могут подарить животным новый шанс на жизнь и внимание публики. История Добби стала вдохновением для многих: необычные особенности и маленькие чудеса природы способны моментально завоевать сердца людей по всему миру.