18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.26
590.38
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.02.2026, 16:36

Четыре уха и миллион лайков: котенок Добби стал звездой соцсетей

Новости Мира 0 375

В штате Алабама необычный котенок по имени Добби привлек внимание интернет-аудитории, став настоящей сенсацией среди любителей животных. Семимесячный черный котенок готовится к усыновлению, но уже сейчас его необычная внешность сделала его медийной звездой. Особенность, которая выделяет Добби среди других питомцев, — наличие дополнительной пары ушных клапанов, что визуально выглядит как вторые, меньшие уши, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Генетическая редкость без последствий для здоровья

По словам Стефани Браун, временно ухаживающей за животным в приюте Kitty Kat Haven and Rescue, необычная анатомическая особенность никак не влияет на здоровье Добби. Слух котенка остается полностью нормальным, и он ведет себя как обычный игривый малыш. Кроме того, у питомца короткий слегка кудрявый хвост, что добавляет ему еще больше уникальности и шарма.

Социальные сети ускоряют популярность

После публикации первых фотографий и видеороликов с Добби в Instagram и других платформах количество его поклонников начало стремительно расти. Пользователи активно делятся материалами, обсуждают редкий генетический признак котенка и придумывают для него забавные мемы. Уже сейчас Добби имеет тысячи просмотров, лайков и комментариев, что делает его одним из самых обсуждаемых животных в интернете.

Медицинские нюансы: операция и уход

Несмотря на то, что здоровье котенка стабильное, Стефани Браун отметила, что в ближайшее время Добби может потребоваться небольшая операция по коррекции прикуса. Это плановое вмешательство не несет серьезной угрозы для жизни животного, но поможет ему комфортно питаться и расти без проблем.

Судьба и история приюта

Необычная история Добби привлекла внимание и к приюту, где он сейчас находится. Ранее пропавшую четыре года назад кошку случайно нашли в местном приюте, что напоминает о том, как случайные обстоятельства могут подарить животным новый шанс на жизнь и внимание публики. История Добби стала вдохновением для многих: необычные особенности и маленькие чудеса природы способны моментально завоевать сердца людей по всему миру.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь