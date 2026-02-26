18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.26
590.38
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.02.2026, 19:09

Мужчина обезглавил пятилетнего ребенка, узнав его имя

Новости Мира 0 495

Пятилетняя девочка стала жертвой чрезвычайно жестокого нападения — мужчина, проникший в дом, не только лишил её жизни, но и совершил действия, выходящие за пределы привычного понимания жестокости. По данным сенегальского издания Sene Web, мотив преступника был удивительно личным и трагически иррациональным: девочку звали так же, как его бывшую возлюбленную, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Elnur/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Скрытая угроза: двойное преступление и манипуляция обстоятельствами

Полиция Сенегала задержала мужчину после серии нападений, которые изначально не были связаны между собой. Первый инцидент произошел в одном регионе, второй — в другом, поэтому правоохранителям пришлось провести сложное расследование, прежде чем понять, что преступник действует системно. В день трагедии мужчина проник в дом, где спали несколько несовершеннолетних детей, и напал на пятилетнюю девочку. Он обезглавил ребёнка, а затем пытался проникнуть внутрь грудной клетки, чтобы извлечь сердце, что свидетельствует о необычайной жестокости и психологической деформации преступника.

Личная обида как источник насилия

Расследование показало, что несколько месяцев назад мужчина пережил болезненный разрыв с женщиной, которая была для него значимым человеком. В момент эмоционального кризиса он предпринял первую агрессивную попытку контакта, явившись к бывшей возлюбленной с требованием интимной близости, но был остановлен соседями. После этого он вернулся и нанес ей ножевые ранения, прежде чем скрыться. Эти события свидетельствуют о том, что преступник находился в состоянии глубокой психологической нестабильности и был способен к насилию.

Имя, ставшее символом трагедии

По признанию самого мужчины, его агрессия к маленькой девочке напрямую связана с совпадением имени: ребёнка звали так же, как его бывшую партнёршу. Эта деталь придаёт происшествию трагическую и шокирующую символичность — личные эмоции и обида стали поводом для чудовищного преступления против невинного ребёнка.

Реакция правоохранителей и правовая оценка

После задержания мужчине уже предъявлены обвинения. Полиция проводит дальнейшие расследования, чтобы установить все обстоятельства преступлений и возможные дополнительные эпизоды насилия. Сообщается, что расследование тщательно документируется, а общественность и международные правозащитные организации следят за развитием дела.

Случай в Сенегале стал предметом обсуждений в социальных сетях и СМИ по всему миру. Он поднимает вопросы о психологическом здоровье, контроле за потенциально опасными индивидами и о том, как личные конфликты могут перерасти в ужасающие акты насилия.

0
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь