18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.26
590.38
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.02.2026, 16:35

Назван напиток, снижающий накопление жира в организме

Новости Мира 0 348

Ученые сообщили о потенциально неожиданном эффекте традиционного китайского чая: экстракт спрессованного «Фу Брик» может снижать накопление жира даже при рационе с высоким содержанием липидов. К такому выводу пришли исследователи из Академии сельскохозяйственных наук провинции Цзянсу. Результаты их работы опубликованы в журнале Food & Function, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Tanita_St/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Tanita_St/Shutterstock/FOTODOM

Речь идет о лабораторном эксперименте на животных, однако полученные данные уже вызвали интерес специалистов в области питания и метаболизма.

Что такое «Фу Брик» и чем он отличается от обычного чая

Объектом исследования стал фу-чжуань — разновидность постферментированного чая из категории хэйча. Этот чай традиционно прессуют в плотные кирпичи или брикеты и подвергают длительной микробной ферментации. В процессе хранения и созревания в сырье формируется особая микрофлора, а также образуются биоактивные соединения, способные влиять на обменные процессы.

Именно сложная ферментация отличает фу-чжуань от зеленого или черного чая. Ученые предполагают, что именно продукты микробной трансформации — полифенолы, метаболиты и другие активные вещества — могут играть ключевую роль в изменении липидного обмена.

Как проходил эксперимент

В рамках исследования лабораторных мышей разделили на три группы. Первая получала стандартный рацион. Вторая находилась на диете с высоким содержанием жиров. Третья группа также потребляла калорийную жирную пищу, однако дополнительно получала водный экстракт фу-чжуань.

Несмотря на одинаково высокую калорийность питания во второй и третьей группах, у животных, которым добавляли чайный экстракт, объем жировых отложений оказался ниже. Это позволило исследователям предположить, что напиток может частично влиять на процессы усвоения и переработки жиров.

Изменение микробиоты и «переключение» обмена веществ

Дополнительный анализ показал, что экстракт чая оказывал влияние на состав кишечной микробиоты. У мышей фиксировались изменения в балансе бактерий, которые участвуют в расщеплении и метаболизме липидов.

Кроме того, ученые выявили усиление экспрессии генов, связанных с окислением жирных кислот. Это означает, что организм активнее использовал жиры в качестве источника энергии, а не откладывал их в виде запасов. По сути, обмен веществ у животных частично «переключался» в сторону более интенсивного сжигания липидов.

Почему говорить о «жиросжигающем чае» пока рано

Авторы исследования подчеркивают, что работа проводилась исключительно на животных моделях. Переносить результаты напрямую на людей некорректно. Для подтверждения эффекта необходимы клинические испытания с участием добровольцев, которые позволят оценить безопасность, дозировки и реальную эффективность.

Тем не менее исследование дополняет растущий массив данных о том, что традиционные ферментированные продукты могут оказывать заметное влияние на метаболизм через микробиоту кишечника.

Возможные перспективы

Если эффект будет подтвержден в клинических исследованиях, фу-чжуань может рассматриваться как функциональный напиток, потенциально поддерживающий регуляцию липидного обмена при избыточном потреблении жиров. В условиях глобального роста ожирения и метаболических нарушений такие данные привлекают особое внимание научного сообщества.

Пока же ученые осторожны в формулировках: речь идет не о «чудо-средстве», а о возможном дополнительном факторе, который при определенных условиях способен влиять на процессы накопления жира в организме.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь