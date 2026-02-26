Назван напиток, снижающий накопление жира в организме

Ученые сообщили о потенциально неожиданном эффекте традиционного китайского чая: экстракт спрессованного «Фу Брик» может снижать накопление жира даже при рационе с высоким содержанием липидов. К такому выводу пришли исследователи из Академии сельскохозяйственных наук провинции Цзянсу. Результаты их работы опубликованы в журнале Food & Function, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Речь идет о лабораторном эксперименте на животных, однако полученные данные уже вызвали интерес специалистов в области питания и метаболизма.

Что такое «Фу Брик» и чем он отличается от обычного чая

Объектом исследования стал фу-чжуань — разновидность постферментированного чая из категории хэйча. Этот чай традиционно прессуют в плотные кирпичи или брикеты и подвергают длительной микробной ферментации. В процессе хранения и созревания в сырье формируется особая микрофлора, а также образуются биоактивные соединения, способные влиять на обменные процессы.

Именно сложная ферментация отличает фу-чжуань от зеленого или черного чая. Ученые предполагают, что именно продукты микробной трансформации — полифенолы, метаболиты и другие активные вещества — могут играть ключевую роль в изменении липидного обмена.

Как проходил эксперимент

В рамках исследования лабораторных мышей разделили на три группы. Первая получала стандартный рацион. Вторая находилась на диете с высоким содержанием жиров. Третья группа также потребляла калорийную жирную пищу, однако дополнительно получала водный экстракт фу-чжуань.

Несмотря на одинаково высокую калорийность питания во второй и третьей группах, у животных, которым добавляли чайный экстракт, объем жировых отложений оказался ниже. Это позволило исследователям предположить, что напиток может частично влиять на процессы усвоения и переработки жиров.

Изменение микробиоты и «переключение» обмена веществ

Дополнительный анализ показал, что экстракт чая оказывал влияние на состав кишечной микробиоты. У мышей фиксировались изменения в балансе бактерий, которые участвуют в расщеплении и метаболизме липидов.

Кроме того, ученые выявили усиление экспрессии генов, связанных с окислением жирных кислот. Это означает, что организм активнее использовал жиры в качестве источника энергии, а не откладывал их в виде запасов. По сути, обмен веществ у животных частично «переключался» в сторону более интенсивного сжигания липидов.

Почему говорить о «жиросжигающем чае» пока рано

Авторы исследования подчеркивают, что работа проводилась исключительно на животных моделях. Переносить результаты напрямую на людей некорректно. Для подтверждения эффекта необходимы клинические испытания с участием добровольцев, которые позволят оценить безопасность, дозировки и реальную эффективность.

Тем не менее исследование дополняет растущий массив данных о том, что традиционные ферментированные продукты могут оказывать заметное влияние на метаболизм через микробиоту кишечника.

Возможные перспективы

Если эффект будет подтвержден в клинических исследованиях, фу-чжуань может рассматриваться как функциональный напиток, потенциально поддерживающий регуляцию липидного обмена при избыточном потреблении жиров. В условиях глобального роста ожирения и метаболических нарушений такие данные привлекают особое внимание научного сообщества.

Пока же ученые осторожны в формулировках: речь идет не о «чудо-средстве», а о возможном дополнительном факторе, который при определенных условиях способен влиять на процессы накопления жира в организме.