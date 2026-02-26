18+
26.02.2026, 17:38

В Москве мужчина украл 150 флаконов сексуального возбудителя и загадочно умер

Новости Мира

В Москве произошел необычный случай, который сразу привлек внимание правоохранительных органов и СМИ. Мужчина, гражданин Украины, обвинявшийся в крупной краже, скончался при загадочных обстоятельствах, после чего уголовное дело в отношении него было прекращено, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

Кража в торговой точке

По данным следствия, инцидент произошел 13 сентября 2025 года. Мужчина украл из магазина 150 флаконов мужского возбудителя — так называемых попперсов — различных брендов. Общая стоимость украденного превысила 100 тысяч рублей.

Следствие сразу возбудило уголовное дело, однако расследование оказалось неожиданно прервано. Через три месяца после происшествия обвиняемый внезапно скончался. Точные обстоятельства его смерти пока не раскрываются, но документально факт кончины был зафиксирован, что автоматически привело к закрытию дела.

Возвращение имущества

После прекращения уголовного дела изъятые попперсы были возвращены владелице магазина. Таким образом, материальный ущерб был компенсирован, однако вопросы о том, что именно произошло с обвиняемым, остаются без ответа.

Что такое попперсы

Попперсы представляют собой ингалянты на основе нитритов. Исторически они применялись в 19–20 веках для лечения стенокардии, однако в современном мире они чаще используются для усиления сексуального удовольствия.

Механизм действия попперсов основан на быстром расширении сосудов и расслаблении гладкой мускулатуры. При их использовании наблюдается резкое падение давления, учащение пульса, чувство тепла, головокружение и кратковременная эйфория. Эффект наступает всего за 30 секунд и длится до двух минут.

Опасности для здоровья

При этом употребление попперсов связано с серьезными рисками для здоровья. Их использование может привести к инфаркту или инсульту, а также другим опасным последствиям для сердечно-сосудистой системы.

Случай с мужчиной из Москвы вызывает вопросы не только о безопасности таких препаратов, но и о том, что могло стать причиной его внезапной смерти.

