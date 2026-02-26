Из США впервые за век уехало больше американцев, чем приехало мигрантов

В США за последний год произошёл исторический феномен: впервые со времён Великой депрессии число граждан, покинувших страну, превысило количество вновь прибывших мигрантов, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.
По подсчётам экспертов, разрыв между уехавшими и приехавшими составил порядка 150 тысяч человек, что отражает не только статистические тенденции, но и глубокие перемены в восприятии жизни в Америке.
Популярными направлениями эмиграции стали страны Европы и Южной Америки. В государствах — членах Европейского союза наблюдается резкий рост числа американцев, решивших жить и работать за рубежом, и по данным WSJ, эта тенденция продолжает ускоряться. Кроме того, растёт количество желающих официально отказаться от гражданства США: в 2024 году число подобных заявлений увеличилось на 48%, отмечают иммиграционные компании.
Аналитики связывают этот тренд не только с экономической ситуацией, но и с общим восприятием качества жизни в стране. Разочарование в политике и развитии Америки, а также недовольство действиями администрации Дональда Трампа в ряде вопросов стали главными мотиваторами эмиграции.
По данным Министерства внутренней безопасности США, за 2025 год из страны было депортировано 675 тысяч человек, ещё 2,2 миллиона граждан «самодепортировались» — то есть покинули страну без официального принуждения. Кроме того, по данным WSJ, как минимум 180 тысяч американцев присоединились к этой цифре, выехав в разные страны мира.
В то же время, число новых прибывших в США в 2025 году составило от 2,6 до 2,7 миллиона человек, что значительно ниже рекордных 6 миллионов в 2023 году. Жесткая миграционная политика стала одной из ключевых особенностей второго президентского срока Дональда Трампа, и, по мнению аналитиков, это также влияет на общий миграционный баланс.
WSJ подчёркивает, что действия администрации Трампа затрагивают не только иммиграционные законы и экономику, но и общее восприятие Америки её гражданами. Белый дом в комментариях утверждает, что экономика США опережает другие развитые страны, а политика заключалась в депортации сотен тысяч нелегальных мигрантов и привлечении иностранных инвесторов с высоким доходом, готовых платить по миллиону долларов за так называемую «золотую карту».
Тем не менее, многие граждане видят ситуацию иначе: массовый отток населения свидетельствует о растущем недовольстве и поиске альтернативных мест для жизни, где уровень свободы, социальная стабильность и качество жизни воспринимаются выше. Исторический контекст ещё больше подчёркивает необычность происходящего — в последний раз США теряли больше граждан, чем принимали, в 1935 году, и тогда уезжающие выбирали Советский Союз в качестве нового дома.
