18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.26
590.38
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.02.2026, 18:49

Из США впервые за век уехало больше американцев, чем приехало мигрантов

Новости Мира 0 207

В США за последний год произошёл исторический феномен: впервые со времён Великой депрессии число граждан, покинувших страну, превысило количество вновь прибывших мигрантов, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

По подсчётам экспертов, разрыв между уехавшими и приехавшими составил порядка 150 тысяч человек, что отражает не только статистические тенденции, но и глубокие перемены в восприятии жизни в Америке.

Отток американцев: куда уезжают и почему

Популярными направлениями эмиграции стали страны Европы и Южной Америки. В государствах — членах Европейского союза наблюдается резкий рост числа американцев, решивших жить и работать за рубежом, и по данным WSJ, эта тенденция продолжает ускоряться. Кроме того, растёт количество желающих официально отказаться от гражданства США: в 2024 году число подобных заявлений увеличилось на 48%, отмечают иммиграционные компании.

Аналитики связывают этот тренд не только с экономической ситуацией, но и с общим восприятием качества жизни в стране. Разочарование в политике и развитии Америки, а также недовольство действиями администрации Дональда Трампа в ряде вопросов стали главными мотиваторами эмиграции.

Цифры и статистика: от депортаций до «самодепортаций»

По данным Министерства внутренней безопасности США, за 2025 год из страны было депортировано 675 тысяч человек, ещё 2,2 миллиона граждан «самодепортировались» — то есть покинули страну без официального принуждения. Кроме того, по данным WSJ, как минимум 180 тысяч американцев присоединились к этой цифре, выехав в разные страны мира.

В то же время, число новых прибывших в США в 2025 году составило от 2,6 до 2,7 миллиона человек, что значительно ниже рекордных 6 миллионов в 2023 году. Жесткая миграционная политика стала одной из ключевых особенностей второго президентского срока Дональда Трампа, и, по мнению аналитиков, это также влияет на общий миграционный баланс.

Политика Трампа и её отражение на демографии

WSJ подчёркивает, что действия администрации Трампа затрагивают не только иммиграционные законы и экономику, но и общее восприятие Америки её гражданами. Белый дом в комментариях утверждает, что экономика США опережает другие развитые страны, а политика заключалась в депортации сотен тысяч нелегальных мигрантов и привлечении иностранных инвесторов с высоким доходом, готовых платить по миллиону долларов за так называемую «золотую карту».

Тем не менее, многие граждане видят ситуацию иначе: массовый отток населения свидетельствует о растущем недовольстве и поиске альтернативных мест для жизни, где уровень свободы, социальная стабильность и качество жизни воспринимаются выше. Исторический контекст ещё больше подчёркивает необычность происходящего — в последний раз США теряли больше граждан, чем принимали, в 1935 году, и тогда уезжающие выбирали Советский Союз в качестве нового дома.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь