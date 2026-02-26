Из США впервые за век уехало больше американцев, чем приехало мигрантов

В США за последний год произошёл исторический феномен: впервые со времён Великой депрессии число граждан, покинувших страну, превысило количество вновь прибывших мигрантов, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Spencer Platt / Getty Images

По подсчётам экспертов, разрыв между уехавшими и приехавшими составил порядка 150 тысяч человек, что отражает не только статистические тенденции, но и глубокие перемены в восприятии жизни в Америке.

Отток американцев: куда уезжают и почему

Популярными направлениями эмиграции стали страны Европы и Южной Америки. В государствах — членах Европейского союза наблюдается резкий рост числа американцев, решивших жить и работать за рубежом, и по данным WSJ, эта тенденция продолжает ускоряться. Кроме того, растёт количество желающих официально отказаться от гражданства США: в 2024 году число подобных заявлений увеличилось на 48%, отмечают иммиграционные компании.

Аналитики связывают этот тренд не только с экономической ситуацией, но и с общим восприятием качества жизни в стране. Разочарование в политике и развитии Америки, а также недовольство действиями администрации Дональда Трампа в ряде вопросов стали главными мотиваторами эмиграции.

Цифры и статистика: от депортаций до «самодепортаций»

По данным Министерства внутренней безопасности США, за 2025 год из страны было депортировано 675 тысяч человек, ещё 2,2 миллиона граждан «самодепортировались» — то есть покинули страну без официального принуждения. Кроме того, по данным WSJ, как минимум 180 тысяч американцев присоединились к этой цифре, выехав в разные страны мира.

В то же время, число новых прибывших в США в 2025 году составило от 2,6 до 2,7 миллиона человек, что значительно ниже рекордных 6 миллионов в 2023 году. Жесткая миграционная политика стала одной из ключевых особенностей второго президентского срока Дональда Трампа, и, по мнению аналитиков, это также влияет на общий миграционный баланс.

Политика Трампа и её отражение на демографии

WSJ подчёркивает, что действия администрации Трампа затрагивают не только иммиграционные законы и экономику, но и общее восприятие Америки её гражданами. Белый дом в комментариях утверждает, что экономика США опережает другие развитые страны, а политика заключалась в депортации сотен тысяч нелегальных мигрантов и привлечении иностранных инвесторов с высоким доходом, готовых платить по миллиону долларов за так называемую «золотую карту».

Тем не менее, многие граждане видят ситуацию иначе: массовый отток населения свидетельствует о растущем недовольстве и поиске альтернативных мест для жизни, где уровень свободы, социальная стабильность и качество жизни воспринимаются выше. Исторический контекст ещё больше подчёркивает необычность происходящего — в последний раз США теряли больше граждан, чем принимали, в 1935 году, и тогда уезжающие выбирали Советский Союз в качестве нового дома.