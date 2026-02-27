В старом подвале нашли забытые бутылки с вином на четыре миллиона рублей

В одном из старинных домов графства Хэмпшир в Великобритании произошло удивительное открытие: новый хозяин обнаружил в заброшенном подвале забытые десятилетиями бутылки редкого вина, чья стоимость на рынке оценивается в несколько миллионов рублей. Находка моментально привлекла внимание специализированного аукционного дома и экспертов, а сама история стала сенсацией для ценителей винной культуры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: in.pinterest.com

Забытая коллекция, найденная случайно

46 бутылок редких вин Бордо, датированных периодом с 1929 по 1964 годы, пролежали в темном подвале многие десятилетия, оставаясь совершенно незамеченными предыдущими владельцами дома. Когда новый хозяин осмотрел помещение, он наткнулся на старые бутылки и, не раздумывая, связался с аукционным домом Dreweatts, чтобы оценить находку. В официальном сообщении он лаконично написал: «Я нашел вино в своем новом доме».

Экспертная оценка и рекордная ценность

По предварительной оценке специалистов, стоимость найденной коллекции составляет от 20 до 40 тысяч фунтов стерлингов — примерно 2-4 миллиона рублей. Среди обнаруженных вин оказались настоящие раритеты, включая Chateau Latour урожая 1943 и 1945 годов.

Представитель аукционного дома, Марк Робертсон, особо отметил несколько бутылок: Chateau Leoville Barton 1959 года он назвал «поистине великим кларетом», а Chateau Haut Bages того же года вызвал у него столь восторженную реакцию, что эксперт признался: «Я отдал бы руку за еще один бокал». Такие слова подчеркивают не только ценность находки, но и ее уникальность для коллекционеров со всего мира.

История, которая объединяет прошлое и настоящее

Эта находка стала не только финансовым открытием, но и редкой возможностью прикоснуться к истории виноделия середины XX века. Каждая бутылка — это свидетельство эпохи, когда производство бордоских вин считалось ремеслом высокого класса, а качество и выдержка были выше современных стандартов. Для нового владельца дома случайное открытие превратилось в маленькое путешествие во времени, которое теперь может принести и значительную финансовую выгоду.