Какие звезды советского кино выступали под псевдонимами

Советский кинематограф изобилует именами, которые до сих пор вызывают восхищение у миллионов зрителей. Однако за знакомыми фамилиями часто скрывались совершенно другие личности — актеры и актрисы работали под псевдонимами, выбирая их по самым разным причинам, от политических до чисто эстетических, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube

Фаина Раневская: как Фанни Фельдман стала легендой

Имя Фаины Раневской знакомо каждому любителю кино, а ее острые и мудрые цитаты продолжают жить в сборниках и социальных сетях. Мало кто знает, что в паспорте великой актрисы стояло совсем другое имя — Фанни Гиршевна Фельдман. В те времена, когда антисемитизм был на пике, такая фамилия могла стать непреодолимым препятствием на пути к сцене и экрану.

Выбор псевдонима был случайным: однажды Раневская уронила деньги на улицу и с восхищением наблюдала, как их разносит ветер. Знакомый сравнил ее с героиней Чехова «Вишневого сада» — Любовью Раневской. Это мгновение вдохновило актрису на новый творческий псевдоним, который стал поистине культовым.

Зиновий Гердт: от Залмана Храпиновича к экранной славе

Зиновий Гердт, звезда таких фильмов, как «Золотой теленок» и «Место встречи изменить нельзя», родился как Залман Храпинович. Настоящее имя часто искажалось в прессе, а на афишах его было трудно прочитать. Псевдоним Гердт он получил по совету друга, поклонника балерины Елизаветы Гердт. Эта простая замена позволила актеру сохранить узнаваемость и избежать путаницы, которая могла омрачить его карьеру.

Александр Панкратов-Черный: фамилия, которую диктовала история

Александр Панкратов-Черный, известный по фильмам «Морозко» и «Мы из джаза», родился Гузевым. В советское время его происхождение из казачьей семьи, представители которой служили в царской охране и были связаны с Белым движением, могло стать серьезной помехой.

Чтобы обезопасить себя и избежать политических проблем, молодой актер взял фамилию отчима — Панкратов. Добавление «Черный» произошло по предложению режиссера и тезки, чтобы различать их имена на экране. Этот псевдоним стал неотъемлемой частью его творческого образа и принес ему узнаваемость.

Георгий Милляр: дворянское имя под маской сказочного героя

Георгий Милляр, актер, который подарил зрителям образы Бабы Яги и Кощея Бессмертного, родился как Георгий де Миллье. Он происходил из дворянской семьи, разорившейся после революции, и стремился избежать ненужного внимания со стороны властей.

Изменив фамилию на более нейтральную, Милляр смог сосредоточиться на творчестве и создать уникальные, запоминающиеся образы, которые и по сей день остаются символами советского кино.

Александр Хвыля: шведское происхождение и политические реалии

Александр Хвыля, известный по роли в фильме «Морозко», родился под шведской фамилией Брессем. В условиях политической украинизации середины прошлого века он принял новую фамилию, Хвыля, что в переводе с украинского означает «волна». Этот шаг позволил актеру адаптироваться к культурной и политической среде, не теряя возможности развиваться в киноиндустрии.