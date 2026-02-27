Врач раскрыла скрытых врагов женского сердца

О женском здоровье принято говорить в контексте стресса, неправильного питания и переутомления. Однако, как отмечает доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Пироговского университета Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова Эльвира Хачирова, существуют повседневные привычки, которые воспринимаются как норма, но при этом постепенно подрывают работу сердечно-сосудистой системы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik

По словам специалиста, женское сердце физиологически отличается от мужского. С одной стороны, оно демонстрирует большую выносливость, особенно в репродуктивном возрасте. С другой — гораздо острее реагирует на гормональные колебания, эмоциональные перегрузки и хронический стресс. До наступления менопаузы сердечно-сосудистую систему частично защищает эстроген. Но если образ жизни далек от здорового, даже этот природный механизм перестает справляться, и износ сердечной мышцы ускоряется.

Стремление к стройности любой ценой

Одной из самых распространенных и опасных привычек врач называет жесткие диеты. Социальное давление и стремление соответствовать идеалам красоты нередко толкают женщин к радикальному сокращению рациона, прежде всего к отказу от углеводов.

Между тем именно глюкоза является основным источником энергии для сердечной мышцы. При дефиците углеводов запасы гликогена в организме истощаются, и запускается процесс распада белков. Это затрагивает не только жировые, но и мышечные ткани, включая миокард. В результате может развиться дистрофия сердечной мышцы, появляются перебои в ритме, повышается риск аритмий.

Кардиолог подчеркивает: безопасное снижение веса возможно только при постепенной коррекции питания, без крайностей и резких ограничений. В рационе должны оставаться сложные углеводы, овощи и другие источники необходимых микроэлементов, поддерживающих работу сердца.

«Синдром отложенной жизни» и хронический недосып

Еще одна распространенная проблема — так называемый синдром отложенной жизни. Днем и вечером женщины заняты работой, семьей и бытовыми обязанностями, а поздним вечером пытаются «вернуть себе время» — за счет сна.

Чтение, просмотр сериалов или домашние дела нередко продолжаются до глубокой ночи. Однако сон — это единственный период, когда нервная система полноценно восстанавливается, а сердечный ритм замедляется, позволяя миокарду отдохнуть.

Если продолжительность сна регулярно сокращается до шести часов и менее, в организме повышается уровень кортизола — гормона стресса. Сосуды находятся в постоянном тонусе, не успевают расслабляться, артериальное давление становится нестабильным. По словам специалиста, хронический недосып способен увеличить риск инфаркта примерно на треть. Со временем это приводит к устойчивой гипертонии и другим серьезным сердечно-сосудистым нарушениям.

Высокие каблуки как фактор перегрузки

Неочевидным, но значимым фактором риска врач называет постоянное ношение высоких каблуков. При такой обуви нарушается естественная биомеханика ходьбы, изменяется распределение нагрузки на мышцы ног и позвоночник.

Икроножные мышцы выполняют важную функцию венозного «насоса», помогая крови подниматься от нижних конечностей к сердцу. При неправильной работе этого механизма возникает венозный застой, что увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и повышает вероятность тромбообразования.

Кардиолог допускает ношение каблуков, но советует ограничить их высоту примерно пятью сантиметрами и не использовать такую обувь ежедневно, чтобы не создавать постоянную перегрузку для организма.

Обезболивающие — скрытая угроза

Особое внимание специалист уделяет бесконтрольному приему обезболивающих препаратов. Нестероидные противовоспалительные средства, которые многие женщины принимают при головной, менструальной или суставной боли, при регулярном употреблении могут оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Такие препараты способствуют задержке жидкости в организме, что ведет к повышению артериального давления. Кроме того, они могут ухудшать функцию почек, а именно почки играют ключевую роль в регуляции давления. В совокупности это создает дополнительную нагрузку на сердце и увеличивает риски развития гипертонии и сердечной недостаточности.

Курение, кофе и энергетики: старые риски в новом масштабе

В завершение врач напомнила о привычках, которые не являются исключительно «женскими», но в последние годы становятся все более распространенными. Речь идет о курении, злоупотреблении кофе и энергетическими напитками.

Никотин провоцирует спазм коронарных артерий, ухудшая кровоснабжение сердечной мышцы. Высокие дозы кофеина способны вызывать нарушения ритма и истощать нервную систему. При сочетании с хроническим стрессом и недосыпом эти факторы существенно повышают вероятность сердечно-сосудистых осложнений.

Эксперты подчеркивают: опасность нередко кроется не в разовых эпизодах, а в систематичности. Привычки, которые кажутся безобидными и даже естественными частью повседневной жизни, со временем формируют устойчивую нагрузку на сердце. И именно от пересмотра этих повседневных решений во многом зависит, насколько долго природная защита организма сможет выполнять свою функцию.