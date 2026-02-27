18+
27.02.2026, 14:11

Задержан заместитель председателя правления «Газпром нефти». Кто он и в чем его подозревают?

Новости Мира 0 588

В Санкт-Петербурге 27 февраля 2026 года произошло задержание одного из ведущих топ-менеджеров нефтегазового сектора России — заместителя председателя правления ПАО «Газпром нефть» Антона Джалябова, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Антон Джалябов, «Газпром добыча Ноябрьск»
Антон Джалябов, «Газпром добыча Ноябрьск»

По данным следствия, его подозревают в получении взяток на общую сумму свыше 29 миллионов рублей. Интересно, что часть предполагаемых вознаграждений якобы выражалась не только в деньгах, но и в дорогостоящих вещах, включая катер стоимостью около 1,7 миллиона рублей и элитную квартиру в Сочи.

Подозрения и уголовное дело

Следственные действия проводятся сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Задержанный был этапирован в Москву, где с ним проведут допросы и другие следственные мероприятия. Против Джалябова возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за получение взятки в особо крупном размере.

По закону, виновность или невиновность Антона Джалябова сможет установить только суд. Процессуальный статус топ-менеджера на данный момент — подозреваемый. Санкции по данной статье предусматривают лишение свободы от 8 до 15 лет, крупный штраф до 70-кратной суммы взятки и лишение права занимать определенные должности или заниматься профессиональной деятельностью на срок до 15 лет.

Кто такой Антон Джалябов

Антон Джалябов родился в 1980 году и окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». С 2002 года его карьера была тесно связана со структурами «Газпрома». Он прошёл путь от оператора по добыче нефти и газа в ООО «Газпром добыча Надым» до руководителя направления по реконструкции и строительству основных фондов.

В 2012 году Джалябов принимал участие в запуске Бованенковского месторождения на Ямале — одного из крупнейших проектов в регионе. В 2020–2021 годах он возглавлял филиал ООО «Газпром инвест» в Надыме, координируя технические и инвестиционные проекты. Позднее Джалябов стал генеральным директором ООО «Газпром добыча Ноябрьск», а затем занимал ключевые позиции в ПАО «Газпром нефть», включая должность главного инженера и заместителя председателя правления.

Личная жизнь и активы

О личной жизни Джалябова известно крайне мало. В открытых источниках нет подтвержденной информации о его семейном положении, супруге, детях или размере состояния. Известны только данные о его образовании и карьере в нефтегазовой отрасли. Информация о приобретённых им дорогостоящих объектах — квартира в ЖК «Актер Гэлакси» в Сочи и катер стоимостью более 1,7 миллиона рублей — появилась в СМИ на основании данных правоохранительных органов.

Контекст и значение дела

Задержание топ-менеджера крупнейшей нефтяной компании России стало резонансным событием в деловой и политической среде. Случай с Джалябовым демонстрирует, что вопросы коррупции в крупном бизнесе продолжают оставаться в фокусе правоохранительных органов, а расследования подобных дел способны затронуть руководителей высшего уровня. Судебное разбирательство обещает быть внимательным и тщательным, учитывая как общественный интерес, так и масштаб предполагаемых взяток.

