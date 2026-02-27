Ученые создали «умную» жвачку против кариеса

Команда молодых исследователей Института стоматологии имени Е. В. Боровского при Сеченовском университете разработала инновационную жевательную резинку, способную не только освежать дыхание, но и активно защищать зубы от кариеса. Новый продукт объединяет в себе ферментативный комплекс, антибактериальные компоненты и укрепляющий эмаль кальций, что делает его первым шагом к «умной профилактике» стоматологических проблем, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Проблема современных привычек в гигиене

По словам основателя стартапа и студента 4 курса Андрея Галкина, ключевой недостаток ежедневного ухода за зубами — длинные промежутки между чистками.

«Люди обычно чистят зубы дважды в день, но остатки пищи остаются на эмали часами, ферментируются бактериями и провоцируют развитие кариеса», — отмечает он. Чтобы превратить профилактику в простую и удобную привычку, ученые решили создать продукт, который действует в промежутках между чистками.

Как работает «умная» жвачка

Жевательная резинка Caligenta Oral Care содержит уникальный ферментный комплекс, который при разжевывании растворяет мягкий зубной налет и трансформирует его в вещество с антибактериальными свойствами. В сочетании с специально разработанным белком комплекс подавляет рост кариесогенных бактерий, а кальций укрепляет эмаль, создавая эффект накопления. При регулярном использовании активные компоненты закрепляются в поверхностном слое зуба, повышая его устойчивость к кариесу даже при временных перерывах в чистке.

Инновации и поддержка стартапа

Разработка финансировалась грантом Фонда содействия инновациям в рамках программы «Студенческий стартап». Специалисты уже подали заявку на патент, а проект стал резидентом «Сколково» и Московского инновационного кластера. В ближайшее время ожидаются поставки сырья для начала промышленного производства на территории России.

Жевательная профилактика будущего

Создатели подчеркивают, что жвачка не заменяет традиционную чистку зубов утром и вечером, но является дополнительным инструментом защиты и профилактики. Уже ведется работа над следующим поколением продукта, которое потенциально сможет частично заменить механическую гигиену. Планируется также расширение линейки: будущие функциональные жвачки будут поддерживать иммунитет и помогать людям при отказе от курения, открывая новые возможности для сочетания здоровья и удобства.