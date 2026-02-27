Ген «против сигарет»: ученые нашли природную мутацию, способную резко снизить тягу к никотину

Международная группа ученых выявила ранее неизвестный вариант гена CHRNB3 , который может существенно снижать потребление сигарет. Исследование показало, что носители особой мутации выкуривают значительно меньше табачных изделий, а при наличии двух копий варианта эффект становится особенно выраженным. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Ген, связанный с «вознаграждением» от никотина

Ген CHRNB3 отвечает за синтез одной из субъединиц никотинового ацетилхолинового рецептора — белковой структуры, которая играет ключевую роль в формировании так называемого «вознаграждающего» эффекта никотина в головном мозге. Именно через этот механизм формируется чувство удовлетворения и закрепляется зависимость.

Ранее ученым уже было известно, что различные генетические вариации, связанные с никотиновыми рецепторами, могут влиять на поведение курильщиков. Однако обнаруженная мутация оказалась особенно интересной, поскольку фактически снижает активность гена, уменьшая чувствительность рецепторов к никотину.

По словам исследователей, такая «поломка» участка ДНК приводит к ослаблению биохимической реакции, которая обычно усиливает зависимость.

Масштабное исследование почти 38 тысяч курильщиков

Работа проводилась специалистами Центра генетических исследований Regeneron. В рамках проекта были проанализированы геномы 37 897 человек, участвовавших в Мехико-ситиском проспективном исследовании. Все участники являлись курильщиками, что позволило сопоставить генетические данные с реальным уровнем потребления сигарет.

Анализ показал четкую закономерность:

Носители одной копии обнаруженного варианта гена выкуривали в среднем на 21% меньше сигарет в день по сравнению с обладателями более распространенной версии CHRNB3.

Если же у человека присутствовали две копии мутации, ежедневное потребление сигарет сокращалось примерно на 78%.

Таким образом, эффект оказался дозозависимым: чем больше копий варианта, тем выраженнее снижение тяги к никотину.

Особенность, распространенная среди коренных народов Америки

Ученые отмечают, что выявленный вариант чаще встречается среди жителей Мексики индейского происхождения и в целом характерен для представителей коренных народов Нового Света. Это позволило исследователям предположить, что мутация имеет этногенетическую специфику.

По сути, речь идет о природном механизме, который частично «выключает» работу одного из элементов никотинового рецептора. Такая особенность может снижать риск формирования выраженной зависимости даже при регулярном употреблении табака.

Авторы работы подчеркивают, что само по себе наличие мутации не означает полной защиты от никотиновой зависимости, однако статистическая связь оказалась достаточно убедительной.

Подтверждение в крупнейших мировых биобанках

Чтобы исключить случайность, исследователи дополнительно проверили полученные данные на других масштабных выборках. Аналогичная связь была выявлена среди примерно 130 тысяч человек европейского происхождения из Британского биобанка, а также среди около 180 тысяч участников Японского биобанка восточноазиатского происхождения.

Повторяемость результатов в столь крупных популяциях усилила достоверность выводов. Это говорит о том, что влияние варианта CHRNB3 может носить универсальный характер, несмотря на различия в этническом происхождении.

Перспективы для лечения зависимости

Исследователи считают, что полученные данные открывают новые возможности для разработки терапевтических стратегий борьбы с никотиновой зависимостью. Если мутация, по сути, снижает активность субъединицы β3 никотинового рецептора, то фармакологическое подавление этого участка может стать перспективным направлением лечения.

Речь идет о создании препаратов, которые имитировали бы действие природной мутации, уменьшая удовольствие от курения и снижая потребность в никотине.

При этом авторы подчеркивают, что для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования, включая клинические наблюдения и анализ долгосрочных последствий.

Что это значит для науки и общества

Открытие еще раз подтверждает, что никотиновая зависимость имеет сложную биологическую основу и во многом определяется генетическими факторами. Поведение курильщиков зависит не только от социальных и психологических причин, но и от индивидуальных особенностей ДНК.

Выявление подобных генетических вариантов может изменить подход к профилактике и лечению зависимости, сделав его более персонализированным. В перспективе это позволит разрабатывать терапию с учетом генетического профиля пациента.

Таким образом, мутация в гене CHRNB3 может стать ключом к пониманию механизмов никотиновой зависимости и созданию новых методов борьбы с ней.