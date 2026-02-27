Microsoft создала убийцу Word

Корпорация Microsoft сделала неожиданный шаг, кардинально обновив привычный «Блокнот» (Notepad) на Windows. Как сообщает издание Windows Central, приложение получило функциональность, ранее доступную только в продвинутых текстовых редакторах, таких как Microsoft Word, что уже породило разговоры о «убийце Word» среди экспертов и пользователей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: freepik

Новые возможности «Блокнота»

Обновлённый «Блокнот» теперь позволяет не просто создавать и хранить заметки, а работать с текстом на профессиональном уровне. Среди появившихся функций — проверка орфографии, расширенное форматирование текста, возможность добавлять гиперссылки, заголовки и нумерованные списки. В ближайшем будущем планируется поддержка вставки изображений, что ещё больше расширит возможности приложения.

Искусственный интеллект для продвинутых пользователей

Одной из ключевых новинок стало внедрение инструментов искусственного интеллекта, однако они доступны только подписчикам платного сервиса Copilot. Эти функции позволяют автоматически корректировать тексты, переписывать их и улучшать стиль, превращая «Блокнот» в инструмент, способный конкурировать с полноценными редакторами документов.

Зачем Microsoft модернизирует «Блокнот»

Журналисты Windows Central отмечают, что модернизация «Блокнота» стала ответом на рост конкуренции среди приложений для заметок. Конкуренты Microsoft, такие как Apple Notes и Google Keep, уже давно предлагают расширенные возможности для работы с текстом, что вынудило корпорацию обновить собственный встроенный инструмент.

Реакция пользователей

Несмотря на впечатляющие нововведения, не все пользователи приняли их с энтузиазмом. Часто в сети можно встретить недовольство расширением функций привычных приложений: многим достаточно простой программы для записи идей и заметок. При этом разработчики позаботились о гибкости настроек: все новые возможности можно отключить, оставив «Блокнот» лёгким и удобным для быстрых заметок.

Вывод

Таким образом, Microsoft сумела совместить два подхода в одном приложении: сохранить простоту и лёгкость «Блокнота» для базовых задач и одновременно предложить продвинутые инструменты для профессиональной работы с текстом. Новая версия программы уже вызывает интерес среди экспертов и пользователей, которые ждут удобного и мощного текстового редактора, встроенного прямо в Windows.