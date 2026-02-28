Канадец спасся от агрессивных индеек, запрыгнув в машину незнакомки

Житель Канады оказался в центре необычного инцидента, спасаясь от нападения двух индеек в Оттаве. Мужчине пришлось искать укрытие в автомобиле незнакомой женщины, передает Lada.kz со ссылкой на UPI .

Фото: Pixabay

Преследование на городском перекрестке

Инцидент произошел в столице Канады – Оттава. Местный житель Майкл Бургон находился в районе пересечения Принс-оф-Уэльс-Драйв и Херон-Роуд, когда заметил двух индеек.

По словам мужчины, сначала он не придал происходящему значения. Однако вскоре птицы начали проявлять агрессию и стали его преследовать. В эфире местного телевидения Бургон сообщил, что ситуация быстро вышла из-под контроля.

Попытка бегства и неожиданная помощь

Пытаясь уйти от преследования, мужчина бежал и бросал в сторону птиц снег, рассчитывая отпугнуть их. Тем не менее индейки продолжали погоню и практически настигли его.

В итоге канадец запрыгнул в припаркованный поблизости автомобиль. Как уточнил Бургон, владелица машины самостоятельно предложила ему укрыться внутри, что позволило избежать возможных травм.

Вторая встреча и «перемирие»

На следующий день мужчина вновь столкнулся с теми же двумя индейками. На этот раз он решил изменить тактику и не убегать. Бургон пояснил, что оставался на месте, не поворачиваясь к птицам спиной, после чего медленно начал отступать.

По его словам, на этот раз индейки не стали продолжать преследование. Мужчина отметил, что ситуация завершилась своеобразным «перемирием», поскольку птицы проигнорировали его и конфликт был исчерпан.