Врачи предупредили о смертельном риске из-за привычки начинать утро с кофе и сигареты

Медики предупредили о потенциально смертельной опасности распространенной утренней привычки — сочетания кофе и сигареты сразу после пробуждения, передает Lada.kz со ссылкой на «Подмосковье сегодня».

Фото: Pixabay

Чем опасно сочетание никотина и кофеина

Как сообщило издание «Подмосковье сегодня», исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-терапевт Екатерина Сысоева рассказала о рисках привычки начинать день с сигареты и чашки кофе.

По ее словам, никотин провоцирует спазм сосудов, учащает сердечный ритм и способствует повышению артериального давления. Кофеин, в свою очередь, активизирует симпатическую нервную систему, дополнительно увеличивая частоту пульса и усиливая сосудистый тонус.

Нагрузка на организм в первые часы после сна

Специалист отметила, что одновременное воздействие этих факторов формирует выраженную нагрузку на сердечно-сосудистую систему уже в первые часы после пробуждения. Фактически организм сталкивается с двойной стимуляцией, что может быть особенно опасно для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Риск тяжелых последствий

Врач подчеркнула, что подобный образ жизни способен привести к серьезным осложнениям, включая инсульт, и в отдельных случаях может стать причиной летального исхода. При этом мгновенного негативного эффекта человек может не ощутить, поскольку вред накапливается постепенно.