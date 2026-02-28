Поисковику Google предрекли «смертельный удар» из-за новой функции

Генеральный директор издательского дома Condé Nast Роджер Линч выразил обеспокоенность последствиями развития искусственного интеллекта для поисковой системы Google, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру.
Как сообщает издание Financial Times, генеральный директор Condé Nast Роджер Линч заявил о значительном снижении трафика на сайты медиахолдинга через поисковик Google. Ранее основная часть посещений таких изданий, как Glamour, GQ, Tatler, The New Yorker, Vanity Fair, Vogue и Wired, приходилась именно на Google, однако в прошлом году доля поискового трафика сократилась до четверти.
Глава издательского дома подчеркнул, что изменения в работе поисковых систем и внедрение ИИ радикально меняют привычные схемы привлечения аудитории. Снижение трафика через Google может повлиять на доходы медиахолдингов и потребует пересмотра стратегий продвижения контента в интернете.
