Поисковику Google предрекли «смертельный удар» из-за новой функции

Генеральный директор издательского дома Condé Nast Роджер Линч выразил обеспокоенность последствиями развития искусственного интеллекта для поисковой системы Google, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

Как сообщает издание Financial Times, генеральный директор Condé Nast Роджер Линч заявил о значительном снижении трафика на сайты медиахолдинга через поисковик Google. Ранее основная часть посещений таких изданий, как Glamour, GQ, Tatler, The New Yorker, Vanity Fair, Vogue и Wired, приходилась именно на Google, однако в прошлом году доля поискового трафика сократилась до четверти.

Особую обеспокоенность Линча вызывает запуск в Google функции «Обзоры от ИИ». По его мнению, эта функция способна еще сильнее снизить посещаемость медиа-ресурсов и стать «смертельным ударом» по поисковому трафику.

Глава издательского дома подчеркнул, что изменения в работе поисковых систем и внедрение ИИ радикально меняют привычные схемы привлечения аудитории. Снижение трафика через Google может повлиять на доходы медиахолдингов и потребует пересмотра стратегий продвижения контента в интернете.