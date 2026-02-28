Неудавшихся жертв мошенников предупредили о «карательных» переводах

Мошенники начали использовать мелкие переводы с провокационными комментариями в адрес тех, кто не поддался их уловкам, передает Lada.kz со ссылкой на «Прайм» .

Фото: Pixabay

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал о новой тактике мошенников. По его словам, злоумышленники начали «мстить» гражданам, которые не стали жертвами их схем.

Речь идет о переводах небольших сумм через Систему быстрых платежей (СБП) с комментариями вроде «за наркотики» или «за продажу карты». Подобные формулировки могут создать серьёзные риски для получателей средств.

Эксперт отметил, что даже если человек не имеет отношения к противоправной деятельности, такие переводы способны вызвать подозрения у банковских служб и привести к блокировке счета.

Блокировка банковского счета – самая безобидная проблема, - подчеркнул он.

В случае поступления подобных средств юрист рекомендует не расходовать деньги и незамедлительно обратиться в банк, а также уведомить правоохранительные органы.

Кроме того, Александр Хаминский обратил внимание на то, что у многих клиентов не подключены уведомления о поступлении денежных средств. В связи с этим он советует регулярно проверять банковские выписки, чтобы своевременно выявить подозрительные операции и минимизировать риски мошеннических действий.