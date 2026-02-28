Россиянка пыталась отравить себя и своих детей: возбуждено уголовное дело

В Липецке женщина дала своим детям восьми и пяти лет препараты с успокаивающим и противосудорожным действием, после чего приняла их сама. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал «112» .

Фото: Pixabay

Как сообщается, инцидент произошёл в российском городе Липецк. Женщина дала своим детям 8 и 5 лет таблетки с успокаивающим и противосудорожным эффектом, после чего приняла аналогичный препарат сама.

Telegram-канал «112» пишет, что спустя некоторое время она изменила решение и обратилась за помощью к соседке. Та незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи.

Все трое были экстренно доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время женщина и дети находятся под наблюдением врачей. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает.