История макаки Панча: почему мать отказалась от малыша, объяснили ученые

Малыш японской макаки по имени Панч родился в июле 2025 года в зоопарке Итикавы и стал вирусной звездой сети после того, как его мать отказалась от него. Специалисты объяснили возможные причины такого поведения, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: кадр видео

Как Панч стал героем интернета

История Панча вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Малыш родился в июле 2025 года в зоопарке Итикава. Его мать не проявляла заботы, и поэтому сотрудники зоопарка взяли на себя кормление и уход за малышом. Чтобы помочь ему справиться с тревожностью, Панчу выдали плюшевую игрушку, которая стала для него одновременно «другом и мамой». Малыш носит её с собой и обнимает во время сна.

Социальная адаптация

Долгое время Панч оставался один в стае, так как другие макаки не принимали его. Однако вскоре одна взрослая самка начала заботиться о нём вместе с игрушкой, а остальные члены группы постепенно начали взаимодействовать с малышом и играть с ним.

Комментарии специалистов

Специалист по поведению приматов Джон Митани отметил, что японские макаки обычно очень внимательны к детенышам, и случаи отказа матери от малыша встречаются крайне редко.

Профессор Элисон Бехн из Австралийского национального университета пояснила, что отказ мог быть связан с летней жарой, усилившей стресс матери, а также с тем, что это были её первые роды. В стрессовой ситуации самка могла сосредоточиться на собственном выживании и будущем размножении, а материнские навыки у японских макак формируются с возрастом.

Что могло бы произойти в дикой природе

В естественной среде брошенный малыш, скорее всего, погиб бы, однако иногда другие взрослые особи берут на себя заботу о детёныше. В случае с Панчем за ним присматривают люди, и он постепенно интегрируется в социальную группу макак, что позволяет ему развиваться и адаптироваться.