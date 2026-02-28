18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
497.56
586.92
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.02.2026, 18:50

История макаки Панча: почему мать отказалась от малыша, объяснили ученые

Новости Мира 0 221

Малыш японской макаки по имени Панч родился в июле 2025 года в зоопарке Итикавы и стал вирусной звездой сети после того, как его мать отказалась от него. Специалисты объяснили возможные причины такого поведения, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Как Панч стал героем интернета

История Панча вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Малыш родился в июле 2025 года в зоопарке Итикава. Его мать не проявляла заботы, и поэтому сотрудники зоопарка взяли на себя кормление и уход за малышом. Чтобы помочь ему справиться с тревожностью, Панчу выдали плюшевую игрушку, которая стала для него одновременно «другом и мамой». Малыш носит её с собой и обнимает во время сна.

Социальная адаптация

Долгое время Панч оставался один в стае, так как другие макаки не принимали его. Однако вскоре одна взрослая самка начала заботиться о нём вместе с игрушкой, а остальные члены группы постепенно начали взаимодействовать с малышом и играть с ним.

Комментарии специалистов

Специалист по поведению приматов Джон Митани отметил, что японские макаки обычно очень внимательны к детенышам, и случаи отказа матери от малыша встречаются крайне редко.

Профессор Элисон Бехн из Австралийского национального университета пояснила, что отказ мог быть связан с летней жарой, усилившей стресс матери, а также с тем, что это были её первые роды. В стрессовой ситуации самка могла сосредоточиться на собственном выживании и будущем размножении, а материнские навыки у японских макак формируются с возрастом.

Что могло бы произойти в дикой природе

В естественной среде брошенный малыш, скорее всего, погиб бы, однако иногда другие взрослые особи берут на себя заботу о детёныше. В случае с Панчем за ним присматривают люди, и он постепенно интегрируется в социальную группу макак, что позволяет ему развиваться и адаптироваться.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь